Crece el pago en comercios que cobran con el celular en Colombia, según Nuek  

Nuek, la plataforma de pagos de Minsait (Indra Group), presentó la XIV edición del informe sobre Tendencias en Medios de Pago, el cual revela que en Colombia crece el pago en comercios que cobran con el celular, mientras que en Ecuador el E-commerce transfronterizo supera la mitad del canal digital.
El análisis ubica a Colombia entre los países de Latinoamérica con mayor alcance de la tecnología SoftPOS (cobro desde smartphone o tablet), dentro de un bloque que oscila entre 60 % y 70 % de la población bancarizada que ya ha tenido contacto con esta modalidad. A nivel regional, Latinoamérica registra un 62 % de alcance frente a 41 % en Europa.
Pagos con celular, el nuevo datáfono del comercio local
Según el informe, en Colombia, la adopción se impulsa especialmente en tiendas pequeñas y comercios locales. A nivel regional, el estudio muestra que el 72 % de la población bancarizada en Latinoamérica ha recibido esta opción en tiendas de proximidad, muy por encima de Europa.
El estudio también evidencia una brecha generacional: el alcance ronda el 50 % entre jóvenes de 18 a 34 años, pero cae al 37 % en mayores de 55 (34 % y 13 % en Europa, respectivamente)
“Durante décadas, la aceptación de pagos digitales estuvo limitada por un modelo físico, rígido y costoso (…). Lo que ocurre hoy es un cambio de paradigma: la función del terminal se integra en el smartphone, el comercio gana agilidad y los costes se reducen drásticamente. Lo que antes era una limitación tecnológica se convierte en una vía para activar un nuevo modelo operativo para los comercios que habían quedado fuera de la transformación digital”, afirmó Javier Rey, director ejecutivo de Nuek.
Así las cosas, los pagos por suscripción se consolidan en sectores como entretenimiento, educación, gimnasios y servicios de mantenimiento.
Por otra parte, más de la mitad de la población bancarizada en Colombia ha comprado a comercios internacionales, pero el canal representa aproximadamente 15 % del e-commerce total. Persisten fricciones asociadas a la seguridad, costes añadidos, autenticación y tipos de cambio, lo que refuerza la necesidad de mayor interoperabilidad y procesos más simples.
Similar a Colombia, en mercados como Perú y Brasil, más del 60 % de los consumidores bancarizados ya ha tenido contacto con comercios que utilizan esta modalidad de cobro. Sin embargo, el informe advierte que el despliegue no es homogéneo: la falta de adopción entre los pequeños comercios europeos y la reticencia de los usuarios senior limitan su expansión, especialmente en entornos rurales y no bancarizados.
Estudio Nuek 2025 sobre aceptación de pagos en comercios
El informe Nuek 2025, elaborado junto a AFI (Analistas Financieros Internacionales), se basa en más de 5.200 encuestas realizadas en Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, España, Italia, Portugal y Reino Unido.
Entre sus hallazgos globales se destaca el avance acelerado del cobro digital desde dispositivos móviles en América Latina, frente al retraso persistente en Europa, especialmente en el comercio de proximidad.
Así las cosas, para Rey, Colombia se consolida como uno de los países con mayor adopción del pago con celular en la región, con la transferencia como medio más usado en suscripciones y un e-commerce internacional que aún enfrenta fricciones.
No obstante, expone que el reto está en avanzar hacia una infraestructura más interoperable, inclusiva, confiable y segura, que acompañe la evolución del consumidor digital.