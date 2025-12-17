El fabricante europeo de aviones, Airbus, compartió su Previsión Global del Mercado (GMF, por sus siglas en inglés), un estudio con las proyecciones para el sector aeronáutico entre 2025 y 2044, donde también se diagnosticó el caso particular de Colombia.
La compañía prevé que el mercado de transporte aéreo colombiano crezca dos tercios en las próximas dos décadas, con un tráfico de pasajeros que aumente 67 %, pasando de 61,5 millones en 2024 a 102,8 millones en 2044.
“Este crecimiento estará impulsado por la expansión económica, el aumento de la clase media y una mayor conectividad doméstica e internacional”, según sus estimaciones.
Durante los próximos años, los pronósticos apuntan a un incremento en la frecuencia de los viajes, elevando la tasa de viajes per cápita de 1,0 a 1,5 para 2044 en el país.
La demanda será sólida en todos los sectores por lo que el tráfico internacional experimentaría el mayor crecimiento con un 67 %, seguido de cerca por el tráfico doméstico con un 65% y el tráfico regional entre Colombia y América Latina con un 62 %.
Para satisfacer esta demanda, el número de aviones comerciales que sirven a Colombia (considerando operadores locales y extranjeros) crecerá 79 %, de acuerdo con el estudio de Airbus, impulsado principalmente por el aumento en la flota de pasillo único.
¿Cómo avanzará la renovación de flota en América Latina?
Con respecto al balance regional, el mercado de servicios de la aviación en América Latina y el Caribe se prepara para un periodo de expansión, ya que se prevé que el mercado total de servicios se duplique en las próximas dos décadas.
Según el GSF, la industria crecería de US$8.300 millones a US$17.600 millones en 2044 en la región.
“Esta agresiva expansión está fundamentalmente vinculada al crecimiento y la renovación de la flota. Para 2044, la flota de la región casi se duplicará hasta alcanzar los 2.750 aviones”, resaltó la investigación.
Así como en el caso colombiano, esta demanda vendrá impulsada por 2.660 nuevas entregas, con un fuerte enfoque en los aviones de pasillo único.
Para Airbus, esta de esta expansión de la flota alimenta una sólida “demanda en todos los grupos de servicios críticos esenciales para el crecimiento operativo, incluyendo mantenimiento, modificaciones y actualizaciones, operaciones digitales y conectividad, y capacitación”.
Finalmente, el reporte del fabricante hizo mención en que, para apoyar esas proyecciones, el desarrollo de la fuerza laboral es una prioridad necesaria.
Dicho esto, durante los próximos 20 años, América Latina y el Caribe necesitarán 132.000 nuevos profesionales cualificados para mantener la flota en expansión.