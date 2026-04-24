Sobretasa en tarifa de energía para estratos altos podría extenderse por 15 años, dice el GEB

El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, aseguró que la sobretasa en las tarifas de energía para usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como sectores comerciales e industriales, podría mantenerse por más de una década para garantizar la estabilidad financiera de Air-e y el sistema eléctrico en la región Caribe.
En entrevista con La FM, el ejecutivo afirmó que, según sus estimaciones, el mecanismo podría requerir “por lo menos más de 10 años” y, en su opinión podría llegar a ser de 15 años para que las cuentas del sistema puedan estabilizarse.
La sobretasa busca apoyar financieramente la operación del sistema eléctrico en la Costa Caribe, especialmente tras la crisis de Air-e y las dificultades acumuladas en comercialización y prestación del servicio.
Ortega explicó que el cobro aplicaría no solo para usuarios residenciales de mayores ingresos, sino también para sectores comerciales, industriales e institucionales.
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GEB prepara propuestas para el Caribe
En paralelo, el presidente del GEB reveló que la compañía conformó un grupo de trabajo enfocado en analizar soluciones para el sistema energético de la Costa Caribe.
“Esperamos en un año poder hacer propuestas inteligentes”, señaló Ortega, al referirse a iniciativas relacionadas con cobertura, sostenibilidad financiera y operación del servicio en la región.
El ejecutivo indicó que la Costa Caribe enfrenta retos asociados a redes extensas, mayores costos de mantenimiento y altos niveles de subsidios en el sistema eléctrico.
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El Niño, tarifas y presión sobre el gas
En su entrevista, Ortega también advirtió que Colombia podría enfrentar un escenario complejo si se materializa un Fenómeno de El Niño severo durante el segundo semestre del año.
Según explicó, actualmente existe una probabilidad cercana al 30 % de un fenómeno extremo, otro 30 % de un escenario fuerte y un 40 % de que sea moderado. Indicó además que el comportamiento definitivo del fenómeno climático podría conocerse hacia julio.
El presidente del GEB señaló que, en un escenario severo, el país tendría que aumentar significativamente el uso de generación térmica y desviar parte del gas destinado a la industria hacia la generación eléctrica.
“La única opción que va a tener el país es desviar el gas de las industrias a la generación”, afirmó.
También explicó que el país necesitaría ampliar su capacidad de importación de gas y reiteró la necesidad de contar con infraestructura de regasificación. En materia de tarifas, Ortega indicó que algunas empresas comercializadoras con mayor exposición a precios de bolsa podrían enfrentar aumentos en los costos de energía en los próximos meses, en medio de una estrategia de ahorro de agua en embalses ante el riesgo climático.