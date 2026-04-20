GEB explorará actividades para cotización de ADSs en EE. UU. y registro ante Securities and Exchange Commission

El Grupo Energía de Bogotá (GEB) señaló que está evaluando alternativas para la estructuración financiera de la compañía y entre ellas está la ejecución de un plan de exploración para alistar sus acciones en los American Depositary Shares (ADS) en EE. UU., así como su registro en la Securities and Exchange Commission (SEC).
Según lo señaló, esta iniciativa busca que la empresa tenga para sus accionistas un mayor margen, y a la vez, incremente la visibilidad de las acciones entre grupos de interés e inversionistas institucionales, así como el aumento del valor de la acción de la compañía y que apoye su plan de crecimiento a largo plazo.
Sin embargo, esta aprobación estará sujeta a las aprobaciones corporativas a las que haya lugar y a la autorización de registro en la Securities and Exchange Commission. El GEB, dirigida por Juan Ricardo Ortega, mantendrá informado al mercado sobre los últimos avances en esta materia.
Adicionalmente, manifestó que esto no significa una oferta de venta de valores ni una solicitud de oferta de compra, y que tampoco constituye una solicitud de venta de valores en ninguna de sus jurisdicciones. Señaló que cualquier solicitud o proceso de venta de valores se realizará de acuerdo con las leyes de Colombia y EE. UU.