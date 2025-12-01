Credicorp Capital anuncia inversión de US$19,1 millones para fortalecer su presencia en Colombia

Credicorp Capital anunció la inversión de US$19,1 millones para la inauguración de sus nuevas oficinas en Bogotá, además de mejorar la infraestructura, tecnología y fortalecimiento institucional, respondiendo a la alta demanda de servicios financieros especializados.
“La apuesta de Credicorp Capital va más allá de los 6.000 metros cuadrados que se tendrán en las nuevas oficinas, pues ahora duplica su capacidad instalada y crea una plataforma más sólida para el desarrollo de sus negocios de banca de inversión, gestión de activos y fiduciarios, negocios que ha consolidado a la organización como un actor clave en el desarrollo económico de Colombia”, explica la compañía en un comunicado.
Inversión en tecnología y modernización
Con lo anterior, la empresa sigue avanzando en un proceso de transformación digital, que incluye además la migración a un datacenter con estándares internacionales, diseñado para mejorar la seguridad, escalabilidad y eficiencia operativa.
En paralelo, esta inversión busca fortalecer a la Corporación Financiera –cuyo patrimonio supera los $90.000 millones– y potenciar las operaciones del fondo de pensiones voluntario.
Asimismo, busca llevar a cabo una herramienta especializada para el negocio de Asset Management, que permitirá mejorar la gestión de inversiones y optimizar la toma de decisiones a clientes e inversionistas.
“Con esta inversión reafirmamos nuestro compromiso con Colombia, uno de los mercados estratégicos para el Grupo Credicorp. Es una apuesta que refleja la confianza de nuestros socios y del mercado, y que nos impulsa a seguir innovando y fortaleciendo nuestra operación en el país”, puntualizó Héctor Juliao, country head de Credicorp Capital Colombia.