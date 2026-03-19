Crédito digital que se ha vuelto popular: Genera préstamos a reportados en menos de 5 minutos

El crédito digital de bajo monto comienza a consolidarse como una alternativa dentro del sistema financiero colombiano, en particular en un contexto en el que numerosos hogares aún enfrentan restricciones de liquidez, pese a la moderación reciente de la inflación.
Según explicó Daniel Materón, director ejecutivo de RapiCredit, la disminución de los indicadores inflacionarios no implica, de manera inmediata, una mejora en la estabilidad económica de las familias. Por el contrario, una parte significativa de la población continúa afrontando dificultades para atender gastos imprevistos, lo que incrementa la demanda de soluciones financieras accesibles, transparentes y con condiciones claras.
En este escenario, el crédito digital de bajo monto adquiere relevancia como una herramienta que permite cubrir necesidades puntuales sin comprometer de forma desproporcionada la capacidad de pago de los usuarios. Este tipo de financiamiento se caracteriza por su agilidad en la aprobación, la reducción de trámites presenciales y el uso de tecnologías que facilitan la evaluación del perfil financiero en tiempos reducidos.
Durante 2025, RapiCredit reportó la colocación de aproximadamente 1,2 millones de créditos completamente digitales. La estrategia de la compañía se ha centrado en ofrecer productos con condiciones definidas, acompañamiento al usuario y un enfoque en el uso responsable del crédito. Estos elementos resultan determinantes para fortalecer la confianza en este tipo de servicios y fomentar una relación más informada entre las entidades y los usuarios.
No obstante, uno de los principales desafíos sigue siendo la educación financiera. Este aspecto se consolida como un pilar clave para prevenir el sobreendeudamiento y garantizar que las personas comprendan las implicaciones de adquirir obligaciones crediticias. Una adecuada formación en este ámbito permite tomar decisiones más conscientes y sostenibles en el tiempo.
¿Cómo acceder a un crédito de bajo monto de Rapicredit?
En cuanto al acceso a este tipo de financiamiento, las personas interesadas en solicitar un crédito de bajo monto a través de RapiCredit deben completar un proceso de registro en la plataforma digital. Posteriormente, el solicitante puede definir el monto y el plazo del préstamo, de acuerdo con sus necesidades y capacidad de pago.
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Una vez realizado este paso, se lleva a cabo una evaluación automatizada del perfil financiero del usuario. Este proceso permite emitir una respuesta en cuestión de minutos respecto a la aprobación del crédito. En caso de ser aprobado, el usuario debe firmar de manera electrónica el contrato con los términos y condiciones, lo que agiliza el desembolso de los recursos.
Finalmente, la plataforma ha señalado que estos productos también pueden estar disponibles para personas con reportes en centrales de riesgo. Bajo criterios de evaluación responsables, esta posibilidad puede contribuir a la reconstrucción del historial crediticio, siempre que el usuario mantenga un comportamiento de pago adecuado.