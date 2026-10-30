CREG propone nuevos incentivos para acelerar proyectos de generación eléctrica en Colombia en medio de El Niño

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) propuso un nuevo mecanismo para incentivar la entrada de proyectos de generación eléctrica en Colombia, mediante un esquema de remuneración para las empresas que se comprometan a garantizar disponibilidad de energía entre 2027 y 2030.
La propuesta contempla un incentivo adicional para las plantas que entren en operación antes de la fecha prevista, con un pago por cada megavatio-hora (MWh) comprometido durante el periodo de entrada anticipada. La iniciativa busca facilitar la incorporación de nueva capacidad de generación y contar con mayor respaldo para atender la demanda de electricidad en los próximos años.
El proyecto de resolución CREG 701 155 de 2026 fue publicado para consulta pública y plantea un mecanismo alternativo de asignación de obligaciones de energía firme para los periodos 2027-2028, 2028-2029 y 2029-2030. La participación sería voluntaria y complementaria a los mecanismos existentes.
Adriana María Jiménez, directora ejecutiva de la CREG, explicó que el procedimiento de asignación tomaría aproximadamente 52 días hábiles y estaría sujeto al cumplimiento de requisitos técnicos y garantías para respaldar los compromisos de los participantes.
“El esquema contempla un procedimiento de asignación de aproximadamente 52 días hábiles. La participación sería voluntaria y complementaría los mecanismos existentes, con requisitos técnicos y garantías que respalden el cumplimiento de los compromisos”, explicó.
CREG también propone incentivos para plantas solares con baterías
Uno de los elementos de la iniciativa es el incentivo para que las plantas solares fotovoltaicas que tengan energía adicional incorporen sistemas de almacenamiento con baterías.
La propuesta busca que estos proyectos puedan almacenar la energía generada durante determinadas horas e inyectarla posteriormente al sistema, especialmente durante la noche. La entidad plantea aprovechar la energía adicional de las plantas solares y ampliar su disponibilidad en momentos diferentes a las horas de generación.
El mecanismo también contempla la participación de nuevas plantas de generación, proyectos que estén en construcción y que no tengan compromisos previos con el sistema, centrales existentes que realicen obras para aumentar su energía firme y grandes autogeneradores.
Los compromisos se asignarían en el orden en que los participantes acrediten el cumplimiento de los requisitos. Además, ninguna planta podría recibir más del 30 % de la cantidad máxima determinada para cada periodo.
Antonio Jiménez, experto comisionado de la CREG, señaló que el objetivo de la remuneración es impulsar el desarrollo de nueva capacidad de generación. “Estamos proponiendo una remuneración que permita viabilizar e incentivar el desarrollo de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica en el país”, afirmó.
La propuesta busca garantizar energía entre 2027 y 2030
La iniciativa regulatoria responde al crecimiento proyectado del consumo de electricidad y a la necesidad de contar con respaldo suficiente ante situaciones que puedan afectar el suministro, entre ellas los periodos de baja disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica.
La consulta pública estará abierta durante diez días calendario, contados a partir del día siguiente a la publicación del proyecto en el portal de la CREG. Los ciudadanos, las empresas y demás interesados podrán enviar sus observaciones a la entidad antes de que tome una decisión definitiva.
La CREG analizará los comentarios recibidos antes de definir si implementa el mecanismo.