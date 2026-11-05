¿Cuánta plata necesita recaudar el gobierno De la Espriella con la Ley Rescate?: Esto sería lo mínimo a negociar

No pareciera haber ambiente político para aprobar los impuestos que, según algunos congresistas, afectarían a la clase media y que están contemplados en la Ley Rescate del Gobierno De la Espriella.
Los analistas locales anticipan una discusión muy compleja, teniendo en cuenta, además, que al Gobierno le urge que el documento sea aprobado para que tenga efectos desde el año entrante y poder garantizar la financiación del país.
Un informe del equipo de investigaciones económicas del Grupo Cibest muestra cuáles son los escenarios en los que el Gobierno podría tener un resultado favorable, previendo que no todo lo que se incluye en la Ley Rescate sea aprobado por el legislativo.
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“En nuestro escenario base suponemos un ajuste fiscal de hasta COP 30 billones (1,4 % del PIB) en 2027. Sin embargo, su materialización estará condicionada por el resultado de la discusión del PL en el Congreso durante las próximas semanas. En este contexto, planteamos tres escenarios alternativos que permiten dimensionar los riesgos en torno a nuestro escenario central y sus posibles implicaciones para las cuentas fiscales y los activos locales”, dice el documento.
1. Escenario base (ajuste de $30 billones o 1,4 % del PIB en la Ley Rescate)
Este punto supone que el trámite en el Congreso permitirá aprobar al menos el 60 % de las medidas propuestas, especialmente aquellas relacionadas con recortes de gasto. “Este ajuste llevaría el déficit fiscal total a 7,9 % del PIB en 2027 y el déficit primario a 3,0 %, una mejora frente al 3,7 % que proyectamos para 2026. Si bien estos niveles continuarían siendo elevados, la reducción de ambos desbalances representaría una señal favorable para los inversionistas y las calificadoras de riesgo”.
2. Escenario optimista (ajuste de $50 billones o 2,4 % del PIB)
Si el Gobierno logra sacar adelante el recorte contemplado en el proyecto de Ley Rescate, el déficit fiscal total descendería hasta 6,9 % del PIB en 2027, por debajo del 7,2 % que proyectamos para 2026. Más importante aún, el déficit primario se reduciría hasta 2,1 % del PIB, su registro más bajo desde 2019, lo que constituiría una señal contundente de corrección de los desbalances fiscales.
3. Escenario pesimista (ajuste de $10 billones o 0,5 % del PIB en la Ley Rescate)
“Si las conversaciones en el Congreso solo permiten aprobar un ajuste tenue de medio punto del PIB, el déficit total podría llegar al 8,6 % del PIB y el déficit primario se mantendría estable frente al 2026 (3,7 %)”, dice el análisis del Grupo Cibest.
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Finalmente, de no materializarse ningún ajuste como el que se plantea, mínimamente, en la Ley Rescate, el descalce de Colombia para el próximo año sería el más elevado del siglo XXI, con un déficit total de 9,4 % del PIB y un déficit primario de 4,5 % del PIB.