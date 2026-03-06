La Fundación Empresarios por la Educación (ExE) realizó el lanzamiento de ‘Decisiones que cambian la educación’, un libro que recoge los aprendizajes claves del sistema educativo y plantea una hoja de ruta para pasar del diagnóstico a la ejecución.
En total, el texto compila 22 propuestas orientadas a avanzar hacia una transformación estructural del sistema educativo colombiano y tener un mayor impacto en el aprendizaje. Para ello, las recomendaciones se organizan en 5 ejes: trayectorias educativas, gobernanza, talento humano, evaluación y gestión de la información.
De acuerdo con Andrea Escobar Vilá, directora ejecutiva de la Fundación, el libro nace de años de diálogo con múltiples actores y busca servir como una herramienta práctica para fortalecer argumentos, orientar decisiones y apoyar la acción de la investigación, la gestión y la incidencia.
Con base en estas propuestas, la entidad estima que el costo estimado anual para reformar las bases del sistema de educación en Colombia asciende a $342.299 millones. El monto se ve respaldado de la siguiente manera:
- Trayectorias educativas ($94.812 millones): este apartado agrupa 10 propuestas que buscan atender los cuellos de botella que aún persisten en el sistema. Entre las medidas destacadas están una Estrategia Nacional de Remediación (agrupar estudiantes por su nivel real de competencia, no solo por grado), la actualización de los Estándares Básicos de Competencias (vigentes desde 2006) y hacer obligatoria la educación media (10.º y 11.º).
- Gobernanza ($11.400 millones): a través de seis propuestas, el libro propone fortalecer la capacidad técnica y de gestión de gobiernos locales e instituciones educativas (gestión administrativa, planeación y liderazgo regional). Eso sumado a reforzar transparencia y rendición de cuentas, para que la autonomía institucional se ejerza con responsabilidad social.
Destacado: Gobierno aprueba Conpes para financiar educación pública y destraba recursos para el Multicampus de Suba
- Talento humano ($25.385 millones): en este punto se plantea la creación de un Sistema Nacional de Desarrollo Profesional para fortalecer la calidad del ejercicio docente. Este contempla tanto al magisterio como a directivos docentes, agentes educativos de primera infancia, orientadores escolares, equipos administrativos de distintos niveles y secretarías de educación.
- Evaluación ($204.390 millones): el bloque agrupa cuatro propuestas que apuntan a reinstaurar la evaluación censal en los grados 3.º, 5.º, 7.º y 9.º, y avanzar hacia capacidades para medir “valor agregado”, es decir, cuánto progresa el estudiante respecto a sus condiciones iniciales, más allá de un puntaje final.
También propone un marco nacional unificado de competencias y buen desempeño para fortalecer la evaluación de docentes y directivos.
- Gestión de la información ($6.310 millones): de acuerdo con el análisis presentado por la Fundación, el país tiene actualmente unas 150 herramientas de información desarrolladas para distintas necesidades del sector educativo. En ese contexto, propone desarrollar una Plataforma Nacional de Información Educativa que centralice, articule y estandarice todos los datos del sistema (incluida la educación posmedia), garantizando la cantidad, calidad, oportunidad y utilidad de la información para la toma de decisiones.
Destacado:Solo 13 de cada 100 estudiantes culminan adecuadamente el colegio: informe revela crisis de la educación en Colombia