Gobierno aprueba Conpes para financiar educación pública y destraba recursos para el Multicampus de Suba

Con la aprobación de un documento Conpes y el aval fiscal del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), fechado el 2 de enero de 2026, el Gobierno Nacional aseguró recursos multianuales para el fortalecimiento de la educación pública.
De acuerdo con la información del Ministerio de Educación, el Conpes fija lineamientos técnicos, enfoque territorial y mecanismos de seguimiento semestral para la ejecución de los recursos, con el objetivo de garantizar continuidad presupuestal y control sobre los proyectos financiados.
Del total aprobado, $6,8 billones se destinarán a instituciones de educación superior públicas, recursos que permitirán adelantar estudios y diseños, obras nuevas, mejoramientos de infraestructura, dotaciones y procesos de saneamiento predial en distintas regiones del país.
Suba: recursos asegurados, pero con hitos pendientes
En Bogotá, el marco definido por el Confis y el Conpes viabiliza varios proyectos de expansión de la educación superior pública. Entre ellos está el Multicampus Universitario Público de Suba, para el cual el Gobierno aseguró $200.000 millones en vigencias futuras.
Con estos recursos, se habilita el inicio de los estudios y diseños sobre el denominado predio 3, donde se proyecta la infraestructura convencional del Multicampus.
Sin embargo, la continuidad del proyecto depende de decisiones del Distrito, en particular de la expedición de la actuación estratégica de la avenida ALO, necesaria para obtener los permisos urbanísticos y avanzar hacia la fase de obra.
¿Cómo es el Multicampus de Suba?
El proyecto está planteado en varias etapas debido a la configuración de los predios y a la demanda educativa en la localidad. La primera fase contempla la construcción de al menos 9.000 metros cuadrados de infraestructura modular, en dos de los tres lotes dispuestos por el IDU, con el fin de iniciar la oferta de programas profesionales.
En paralelo, el plan incluye la apertura de programas técnicos profesionales en al menos cuatro colegios de Suba, ubicados en Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) con alta densidad poblacional, dirigidos a estudiantes de grados décimo y undécimo.
El tercer lote del Multicampus quedará reservado para la infraestructura convencional, cuya ejecución está condicionada a la culminación de estudios, diseños y licenciamientos urbanísticos derivados de la actuación estratégica del Distrito Capital.
La Universidad Pedagógica Nacional solicitó los predios en comodato y planteó liderar el proyecto en sus componentes curricular y administrativo. A la iniciativa también se sumaron la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
La oferta académica se definirá de manera progresiva junto con las instituciones participantes y la comunidad, incluyendo la estrategia Educación Superior en Tu Colegio, que busca articular la infraestructura modular del Multicampus con colegios ubicados en las UPZ Tibabuyes y Rincón.
Como parte del proceso de seguimiento, el Ministerio de Educación participará el próximo 19 de enero, desde las 5:00 p.m., en una mesa técnica en la localidad de Suba, en la que se presentará el estado del proyecto, los efectos administrativos del Conpes y el Confis, y los acuerdos alcanzados con las instituciones de educación superior.
Aunque la aprobación del Conpes asegura el marco fiscal y normativo, el avance efectivo de los proyectos dependerá de la coordinación entre el Gobierno Nacional, el Distrito y las universidades involucradas, así como del cumplimiento de los trámites urbanísticos y técnicos pendientes.