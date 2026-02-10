Cuota alimentaria para padres no tendría aumento en 2026 por esta razón

La cuota alimentaria para los hijos tuvo un aumento importante de acuerdo con las disposiciones legales que se establecen en el país. Dichas regulaciones se contemplan en la Ley 1098 de 2006, o mejor conocido como Código de Infancia y Adolescencia, y el Código Civil.
El objetivo es que se garanticen los derechos de los menores. Por tanto, se establecen obligaciones claras para los padres o adultos responsables de su cuidado.
La cuota alimentaria se aplica para padres y madres, resaltando que la manutención es obligatoria hasta que el menor alcance la mayoría de edad. No obstante, si el hijo o hija está cursando estudios y no cuenta con ingresos propios, la responsabilidad se extendería hasta los 25 años
Las cuotas se fijan considerando dos aspectos fundamentales:
- Las necesidades del hijo: Incluyen gastos relacionados con alimentación, vivienda, salud, educación y vestimenta.
- Las posibilidades económicas de los padres: Cada progenitor debe aportar en proporción a sus ingresos, por lo que el monto varía según la situación particular de cada familia.
Si bien la cuota alimentaria aumenta cada año, dependiendo el salario mínimo o el IPC, según se estipule en el acta de conciliación, hay casos en que esta no genera un aumento importante.
¿En qué casos no aumenta la cuota alimentaria para padres de familia en 2026?
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que hay excepciones donde la cuota alimentaria no aumente en el 2026. Esto se da cuando las dos partes llevaron a cabo la audiencia de conciliación finalizando el 2025 entre los meses de noviembre y diciembre respectivamente.
Para que se aplique la excepción, se debe especificar que, en los acuerdos llegados en la conciliación, la cuota en 2026 no tendría aumento, sino que este comenzaría a regir en el 2027.
Este acuerdo debe quedar escrito en el documento pactado y firmado tanto por el conciliador como por el padre y madre del menor.