Davibank anunció su participación en el crédito sindicado otorgado a Petromil por un monto total de $797.500 millones, con un plazo de siete años. Dentro de esta operación, la entidad financiera aportó $130.000 millones.
El financiamiento tiene como objetivo refinanciar el endeudamiento vigente de Petromil y apoyar su plan de inversiones y expansión en el país. La operación se da en un contexto de alta relevancia para el sector energético, en el que la infraestructura de abastecimiento de combustibles y gas continúa siendo clave para la operación logística nacional.
La posición de Petromil en el mercado energético
Petromil es uno de los actores relevantes en el mercado de estaciones de servicio en Colombia, con una presencia destacada en la región Caribe y una red superior a 850 puntos de venta en el país. De acuerdo con el más reciente informe presentado por la compañía, cuenta con el 25 % de la capacidad de almacenamiento nacional, con volúmenes que superan 1,5 millones de barriles.
Los recursos del crédito sindicado permitirán a la compañía optimizar su estructura financiera, al extender plazos y reorganizar pasivos, al tiempo que se respaldan las inversiones previstas para fortalecer su operación en combustibles y gas.
Esta operación se suma a créditos bilaterales previos por hasta $150.000 millones otorgados por Davibank.
“Esta operación confirma la confianza de Davibank en el crecimiento sostenido del sector energético y en el potencial de la compañía como actor relevante en Colombia”, señaló Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales del banco.
Desde el punto de vista del sistema financiero, el crédito sindicado permite distribuir riesgos entre las entidades participantes y facilitar operaciones de gran escala en sectores considerados estratégicos. En este caso, la financiación respalda a una compañía con presencia relevante en almacenamiento, distribución y logística de combustibles y gas.
Con esta participación, Davibank amplía su exposición al sector energético, mientras Petromil avanza en la reorganización de su deuda y en el desarrollo de su plan de inversiones.