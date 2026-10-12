De La Espriella: Antes del 31 de diciembre estarán en marcha todas las medidas para enfrentar El Niño

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes la conformación de un equipo especial de choque con el mandato de estructurar y poner en marcha, a más tardar el 31 de diciembre, un paquete de medidas preventivas orientadas a evitar un racionamiento eléctrico en el país frente a la llegada del fenómeno de El Niño.
La directriz ordena reforzar la capacidad de generación de energía térmica, asegurar la administración de los niveles en los embalses y garantizar el suministro continuo en las regiones con mayor vulnerabilidad operativa.
“Ya ordené constituir un grupo, un equipo especial, con responsables, con tareas identificadas y además concretas, y con una fecha límite: el 31 de diciembre”, dijo el mandatario en una alocución presidencial.
A renglón seguido afirmó: “Antes de ese día deberán estar en marcha las medidas de choque para reforzar la generación térmica, administrar responsablemente los embalses y proteger el servicio, especialmente en las regiones más vulnerables”.
El llamado de De La Espriella al Congreso por El Niño
El jefe de Estado advirtió que el país no puede enfrentar los impactos climáticos sin un plan técnico estructurado, enfatizando que la prioridad se concentrará en reducir al máximo cualquier riesgo de apagones o limitaciones en el servicio de energía.
“Nuestra obligación es reducir al máximo el riesgo de racionamiento y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas. Colombia no puede volver a llegar desprevenida y sin un plan a un fenómeno de El Niño que ya está anunciado, que todos sabíamos que vendría”, puntualizó.
De otro lado, De La Espriella le insistió de nuevo al Congreso que apruebe un traslado presupuestal por $1,2 billones para mitigar las afectaciones de la oleada de calor, para lo cual, incluso, el Ministerio de Hacienda ya presentó un mensaje de urgencia al proyecto.
“Pedimos al Congreso con mensaje de urgencia un traslado de $1,2 billones dentro de la adición al Presupuesto del año 2026, destinado precisamente a esta emergencia. No es un discurso. Es la plata que el gobierno anterior no provisionó y que mi gobierno sí pone con destino y con control para atender la emergencia como corresponde”, concluyó.