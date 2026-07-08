De la Espriella inicia empalmes regionales con revisión de proyectos y ofensiva contra grupos armados

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, dio inicio al empalme regional de su gobierno con una jornada de trabajo en Norte de Santander.
Además del presidente, en la reunión participaron los ministros designados de Hacienda, Miguel Gómez; del Interior, Rodrigo Lara; de Comercio, Mauricio Gómez Amín; y de Defensa, el general (r) Jorge Enrique Mora.
Durante el encuentro, el gobernador presentó el panorama del departamento y expuso las principales necesidades en materia de infraestructura, seguridad, desarrollo económico e inversión.
Tras la reunión, De la Espriella aseguró que el objetivo del empalme regional será construir una agenda realista, ajustada a la capacidad fiscal del Estado.
«Les vamos a decir cuáles proyectos se pueden hacer y cuáles no. No vamos a mentir», afirmó el presidente electo.
Prioridades definidas desde las regiones
El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, explicó que el propósito del recorrido es construir las prioridades del Gobierno directamente con las autoridades territoriales y no únicamente desde Bogotá.
«Departamento por departamento para que las prioridades del próximo cuatrienio no las dicte el escritorio bogotano, sino que las entregue la ciudadanía», señaló.
Lara indicó que durante la jornada se realizó un diagnóstico de Norte de Santander y de cada una de sus subregiones con el fin de identificar las inversiones prioritarias que podrá ejecutar el nuevo Gobierno, teniendo en cuenta la situación de las finanzas públicas.
Según explicó, la instrucción del presidente electo es destrabar los proyectos estratégicos que sean viables desde el punto de vista presupuestal y definir una hoja de ruta conjunta con los gobiernos locales.
Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con la región del Catatumbo.
El ministro del Interior designado informó que el Gobierno priorizará la intervención en los once municipios que conforman esa subregión mediante una estrategia que combinará inversión social, presencia institucional y una ofensiva militar contra las organizaciones armadas ilegales.
La iniciativa buscará recuperar el control territorial en una de las zonas más afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados.
En materia de seguridad, el ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Enrique Mora, anunció que a partir del próximo 7 de agosto el Gobierno reactivará todas las órdenes de captura contra los cabecillas de organizaciones criminales en el país.
El oficial retirado explicó que esta estrategia será coordinada con la Fiscalía General de la Nación como parte de la nueva política de seguridad del Gobierno entrante.
Durante la jornada, el presidente electo también lanzó un ultimátum a alias Alfred, señalado como cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y a alias Andrey, integrante del Frente 33 de las disidencias de las Farc.
De la Espriella les dio un plazo de un mes para entregarse a las autoridades y someterse a la justicia.
«Tienen un mes para entregarse. Si no lo hacen, les va a caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho», advirtió el mandatario electo, al anunciar que ambos serán considerados objetivos prioritarios del Gobierno.