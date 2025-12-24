Esto es lo que debe saber para asegurar un Tesla en Colombia: oferta específica para vehículos eléctricos

Con la llegada de Tesla a Colombia, el mercado asegurador enfrenta nuevos retos relacionados con respuestas ágiles y productos adaptados a la nueva era de la movilidad eléctrica.
Según Seguro Canguro, comparador de seguros en Colombia, “las compañías ya incorporaron la marca en sus sistemas comerciales y están listas para ofrecer cobertura desde el inicio de las entregas en enero de 2026”.
En ese sentido, la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda) incluyó los modelos de Tesla en su guía de valores oficial, estableciendo referencias claras para el mercado.
El Model 3 Standard 2025 figura en $104,5 millones, el Long Range AWD en $133 millones y el Performance en $156,8 millones. Por su parte, el Model Y Standard aparece en $114 millones, mientras el Long Range AWD 2026 alcanza $139,2 millones.
Las aseguradoras tienen los códigos creados y las tarifas cargadas en sus plataformas digitales, lo que permitirá cotizar y adquirir pólizas para Tesla desde el primer momento.
Por su parte, la información recopilada por Seguro Canguro arrojó que las tarifas resultan competitivas frente a vehículos de gama similar, disipando la percepción de que asegurar un eléctrico sea necesariamente más costoso.
“Asegurar un Tesla no requiere cambios radicales en el modelo de protección. Las pólizas todo riesgo actuales funcionan perfectamente para vehículos eléctricos, cubriendo los eventos habituales como accidentes de tránsito, hurto, incendio y daños materiales. La batería, el componente más costoso, está protegida en caso de siniestros cubiertos por la póliza”, aseguró Martín Alvemo, CEO de Seguro Canguro.
Productos especializados para vehículos eléctricos
Compañías como Sura y Seguros Bolívar desarrollaron coberturas específicas para vehículos eléctricos que incluyen protección por daño o pérdida del cable de carga, y servicio de grúa al punto de carga más cercano en caso de descarga de batería. Otras aseguradoras trabajan en productos similares que se anunciarán durante 2026.
Además, durante el primer año, el seguro todo riesgo cubre el valor factura del vehículo nuevo. Para vehículos usados, se paga el menor valor entre el monto asegurado y el vigente en la guía de Fasecolda al momento del siniestro.
Según el representante de Seguro Canguro, las aseguradoras colombianas cuentan con la capacidad técnica y la experiencia para responder ante cualquier eventualidad. “El sector tiene protocolos establecidos para la gestión de siniestros, coordinación con talleres certificados y manejo de repuestos, elementos que se aplicarán naturalmente a Tesla como a cualquier otra marca premium del mercado”.
Y es que la participación de vehículos eléctricos en cotizaciones de seguros saltó de 0,16 % en 2022 a 1,55 % en 2025, según datos de Seguro Canguro. En vehículos nuevos, la cifra alcanzó 11,49 % el año pasado y 15,23 % durante el último trimestre.
Este último mes marcó un hito histórico luego de que, por primera vez, eléctricos e híbridos representaran 53,33 % de todas las cotizaciones, superando a los de gasolina.
Esta transformación tiene protagonistas consolidados. BYD fue la marca más vendida en la Feria del Automóvil durante dos años consecutivos, con modelos como el Yuan Up y el Seagull liderando ventas. Chery también logró una posición relevante durante 2025.