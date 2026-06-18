Decisión definitiva sobre futuro de Air-e no se tomará en lo que queda del Gobierno Petro: MinMinas

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que en lo que resta del Gobierno de Gustavo Petro, hasta el 7 de agosto de 2026, no se tomará una decisión final sobre el futuro de la empresa de servicios públicos del Caribe, Air-e.
“Para que avance o se defina cualquier situación respecto de esa empresa, se requieren análisis y estudios que no se definirán ya en lo que resta del Gobierno. El Estado debe garantizar la prestación continua del servicio. En el debate electoral nadie está hablando de ello”, expresó.
El funcionario dijo que Afinia, otra de las empresas que presta el servicio de energía en la región, estaría evaluando la posibilidad de retirarse del departamento del Cesar. Sin embargo, no brindó más detalles o soportes que validen dicha afirmación.
También indicó que recientemente se llevó a cabo una reunión de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (Cacsse), en la que participó la Superintendencia de Servicios Públicos. Tras ese encuentro, reiteró que Air-e se encuentra en un proceso con fines liquidatorios desde comienzos de 2025.
Estas declaraciones surgieron como respuesta a los pronunciamientos de varios de los principales gremios del sector energético, que solicitaron que cualquier decisión sobre Air-e esté respaldada por fundamentos técnicos, jurídicos y financieros. Las organizaciones señalaron que hasta ahora no se ha presentado una solución concreta para garantizar la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, ni se han dado a conocer los mecanismos de financiamiento que tendría la compañía durante el proceso de intervención. También advirtieron sobre las deudas acumuladas por Air-e dentro del sistema eléctrico, las cuales ascienden a cerca de $2,7 billones.
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Entre las organizaciones que firmaron la comunicación enviada al Gobierno se encuentran la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), SER Colombia, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), entre otras.
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