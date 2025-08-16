Esto debe tener en cuenta para reclamar saldos a favor de la declaración de renta

Hay ciudadanos a los que, al hacer la declaración de renta en Colombia les pueden aparecer saldos a favor que deben ser reclamados ante la DIAN. Este dinero puede ser transferido al titular de la cuenta o quedarse para un eventual pago futuro del impuesto.
Recuerda la DIAN que estas personas, sin embargo, deben cumplir con una serie de requisitos, que deben certificarse mediante la expedición y entrega de documentos ante la entidad.
¿Qué presentar para reclamar saldos a favor de la declaración de renta en Colombia?
- Copia de la declaración de renta (Formulario 210): El documento que genera el saldo a favor
- Certificación bancaria: Un documento emitido por el banco que acredite que eres el titular de la cuenta donde la DIAN depositará el dinero
- Certificados de retención en la fuente: Son los soportes que demuestran las retenciones de impuestos que hicieron los empleadores o contratantes
- Copia del RUT: Datos de contacto y la información bancaria estén correctos
- Poder (si aplica): Si el trámite lo realiza una tercera persona, se requiere un poder especial
Así se hace el proceso en línea para solicitar el saldo a favor de la declaración de renta
- Ingresar al portal transaccional: Con usuario y contraseña, entrar a la plataforma de la DIAN. Se necesitará firma electrónica
- Formulario 010: En la sección de «Presentación de declaraciones y pagos» o un menú similar, buscar y seleccionar el Formulario 010 (Solicitud de Devolución y/o Compensación)
- Diligenciar el formulario: Llenar el formulario con la información requerida, especificando el tipo de solicitud (devolución o compensación) y el valor del saldo a favor
- Adjuntar los documentos: Subir toda la documentación del punto anterior
- Firmar y presenta la solicitud: Una vez que el formulario esté diligenciado y los documentos adjuntos, debe firmar electrónicamente y enviar la solicitud
Recomendado: Si su cédula termina en uno de estos números debe hacer la declaración de renta en Colombia en agosto
La DIAN recuerda que para la entrega de los saldos a favor en la declaración de renta en Colombia es necesario que el proceso sea aprobado y emitido mediante resolución.