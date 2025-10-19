Si una persona olvidó presentar la declaración de renta debe pagarle esta plata extra a la DIAN

Cuando se termine octubre finalizarán los plazos para hacer y presentar la declaración de renta en Colombia ante la DIAN. En caso de que las personas no llevaran a cabo el procedimiento, deberán asumir una multa por el incumplimiento.
Lo anterior teniendo en cuenta que, incluso teniendo o no que pagar algún rubro de esta declaración, el no haber presentado la obligación ya impone una multa.
Sin embargo, las personas que no llevaron a cabo el trámite pueden mitigar la falta económica llevando a cabo la presentación de la declaración de renta ante la DIAN presentando el documento, de manera voluntaria, la sanción por extemporaneidad en el mismo Formulario 210.
Recuerdan desde la DIAN que esta multa equivale al 5 % del valor del impuesto a cargo (impuesto a pagar) por cada mes o fracción de mes de retraso.
La sanción mínima por no presentar la declaración de renta ante la DIAN
Aclara la misma normativa local que esta sanción no puede exceder el 100 % del impuesto a cargo, una vez se haya hecho el cálculo del saldo a pagar con el sistema de recaudo nacional.
Ahora, en caso de que no exista impuesto a cargo la sanción se calcula sobre el 0,5 % de los ingresos brutos del periodo, dejando en claro que la sanción no puede exceder el 5 % de los ingresos brutos.
Finalmente, en cualquier caso, la sanción por no presentar la declaración de renta no puede ser inferior a la sanción mínima establecida por la DIAN para el año de la presentación (2025).
Recomendado: En octubre, estas son las personas que tienen último plazo para presentar la declaración de renta
Según la norma vigente, la sanción mínima para el año 2025 se ha reportado en $498.000, en caso de que la sanción calculada sea menor, deberá pagar la sanción mínima.