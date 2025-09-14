Próxima a vencer fecha clave para presentar la declaración de renta en Colombia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) definió nuevas fechas de vencimiento para la presentación de la declaración de renta 2025. Para ello, los contribuyentes deberán presentarla entre el 15 al 19 de septiembre.
Durante este periodo deberán cumplir con la obligación tributaria las personas naturales cuyos NIT terminen entre 47 y 56, según lo establecido en el calendario oficial.
Declarar a tiempo no solo evita sanciones económicas, sino que también garantiza el cumplimiento de las responsabilidades fiscales en Bogotá y el resto del país.
Fechas de vencimiento para la declaración de renta con el numero del NIT
Así las cosas, estas son las fechas de vencimiento según los dos últimos dígitos del NIT:
- Lunes 15 de septiembre: dígitos 47 y 48
- Martes 16 de septiembre: dígitos 49 y 50
- Miércoles 17 de septiembre: dígitos 51 y 52
- Jueves 18 de septiembre: dígitos 53 y 54
- Viernes 19 de septiembre: dígitos 55 y 56
La DIAN ha establecido unos topes específicos para la vigencia 2025. Si durante el año gravable 2024 el menor de edad obtuvo ingresos iguales o superiores a 1.400 UVT, lo que equivale aproximadamente a $69,7 millones, está obligado a presentar la declaración de renta. También debe hacerlo si su patrimonio bruto supera los 4.500 UVT, es decir, alrededor de $211,8 millones, o si realizó consumos con tarjeta de crédito, compras totales, consignaciones bancarias o inversiones que en conjunto superen los 1.400 UVT.
Es importante cumplir con esta obligación tributaria a tiempo con el fin de evitar sanciones e intereses.
Finalmente, de tener alguna duda sobre si debe declarar o necesita orientación para hacerlo, puede ingresar al portal web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ingresando a www.dian.gov.co, donde encontrará herramientas, guías y asistencia virtual para completar el proceso correctamente.