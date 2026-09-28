Delegación colombiana viajará a Washington la próxima semana en búsqueda de financiamiento del FMI

Luego de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmara que habrá acercamientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar recursos y así “sanear” las finanzas públicas, el funcionario manifestó que en la semana del 5 de octubre de 2026 una delegación colombiana viajará a Washington, EE. UU., para seguir adelante con los acercamientos con ese organismo.
El titular de la cartera calificó como exitosa la reunión que se celebró entre el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, con equipos técnicos de su ministerio y el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.
Por su parte, el directivo del FMI afirmó que Colombia puede ir en camino de la “resiliencia económica”, un marco normativo sólido, una banca central independiente y también un sistema financiero que sea fuerte, con la finalidad de que enfrente sus “desafíos” y cimente las “bases del crecimiento”. Para él, estas son características importantes en un entorno global que, según lo mencionó a través de la página del FMI, está marcado por una mayor incertidumbre.
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“Celebré el compromiso de las autoridades de restablecer la disciplina fiscal y la transparencia, recuperar la confianza de los inversionistas y fortalecer las condiciones para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento impulsado por el sector privado”, dijo.
Con lo anterior hizo alusión a que deben reducirse los desequilibrios fiscales para fortalecer la confianza, es decir, deben ajustarse los gastos y que estos sean equiparables a los ingresos para reducir la brecha en la política presupuestal. A lo que agregó que también deben bajar los costos de endeudamiento y que, en su lugar, haya condiciones favorables para la inversión privada y la generación de empleo.
Agregó que también celebró las medidas del gobierno De La Espriella para mejorar la seguridad, abordar las “deficiencias” en materia de infraestructura e informalidad, mejorar la previsibilidad regulatoria y generar un mayor dinamismo en el sector privado.
“La inversión continua en infraestructura energética, educación y desarrollo de habilidades será fundamental para que Colombia aproveche las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes”, aseguró.
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Finalmente, expresó que el FMI está dispuesto a apoyar a la administración para que aborde sus desafíos a través de un programa de reformas.
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