La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) presentó sus más recientes cifras de demanda de carga aérea, en las que se precisó que el indicador creció un modesto 0,8 % en junio, con datos muy dispares entre las regiones.
Según la agremiación, las tensiones comerciales provocaron una caída del tráfico en Norteamérica del 8,3 % y el crecimiento europeo se estancó en el 0,8 %. Pese a esto, Asia-Pacífico se opuso a la tendencia y registró una expansión del 9 %. Mientras tanto, las perturbaciones derivadas del conflicto militar en Oriente Medio provocaron una caída del tráfico de carga de la región del 3,2 %.
Para Willie Walsh, director general de la IATA, los datos de carga aérea de junio dejaron muy claro que la estabilidad y la previsibilidad son pilares esenciales para el comercio.
“La creciente claridad sobre los aranceles estadounidenses brinda a las empresas mayor confianza en la planificación. Sin embargo, no podemos ignorar que los acuerdos alcanzados están resultando en aranceles significativamente más altos para las mercancías importadas a EE. UU. que los que teníamos hace tan solo unos meses”, expone.
Reitera que el daño económico de estas barreras de costos al comercio aún está por verse. “Mientras tanto, los gobiernos deberían redoblar esfuerzos para que la facilitación del comercio sea más sencilla, rápida, económica y segura mediante la digitalización”, recaló Walsh.
Otros datos que impactan el resultado de la carga aérea
En el balance de carga aérea, la IATA indicó que es importante tener en en cuenta varios factores del entorno operativo.
De un lado, en términos interanuales, la producción industrial mundial aumentó un 3,2 % en mayo y el comercio mundial de bienes creció un 5 %.
Asimismo, el precio del combustible para aviones en junio fue un 12 % inferior interanualmente, su cuarta caída mensual consecutiva. Sin embargo, subió un 8,6 % con respecto a mayo.
Finalmente, el gremio recalcó que la manufactura mundial repuntó en junio, con el PMI superando el umbral de 50, hasta 51,2. “El PMI de nuevos pedidos de exportación mejoró 1,2 puntos, pero se mantuvo en terreno negativo (49,3), presionado por los recientes cambios en la política comercial estadounidense”, finalizó.