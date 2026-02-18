Demanda de petróleo se mantendrá estable por décadas y solo caería hacia 2060; gas licuado ganará terreno

La demanda global de petróleo alcanzaría su máximo en 2028, cuando se ubicaría cerca de 105 millones de barriles por día. Sin embargo, las previsiones hacia 2060 son distintas: para entonces caería a 84 millones de barriles diarios, un nivel comparable al de 2005. Esto sugiere que, aunque el petróleo seguirá siendo una fuente relevante dentro de la matriz energética, perderá terreno en las próximas tres décadas.
Actualmente, China y EE. UU. representan por separado cerca de una quinta parte de la demanda mundial. No obstante, Oxford Economics prevé que la participación de China se mantenga estable, mientras que la de EE. UU. caería cerca de 12 % hacia 2060. En contraste, economías emergentes como India incrementarán su consumo, hasta superar al estadounidense y convertirse en el segundo mayor mercado, solo por detrás de China.
Este comportamiento también estaría explicado por la caída en la demanda de gasolina, que podría reducirse hasta en dos tercios a medida que avance en el mercado la adopción de vehículos eléctricos. En contraste, el combustible para aviación aumentaría su consumo, impulsado por el crecimiento del tráfico aéreo global. Sin embargo, esto no implicaría un aporte significativo de los combustibles fósiles, ya que se esperan avances en combustibles sostenibles para la aviación (SAF).
Otra tendencia es el aumento en la demanda de líquidos de gas natural, lo que requerirá mayores capacidades de regasificación y licuefacción, es decir, de conversión entre el gas en estado gaseoso y líquido. Esto se explica por el mayor uso de materias primas petroquímicas y gas licuado en sectores como construcción, bienes de consumo y manufactura.
En este contexto, la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías serán determinantes para el comportamiento de la demanda de petróleo, que en general tenderá a la baja. Aun así, la industria de hidrocarburos no desaparecerá: el gas, que suele encontrarse en los mismos yacimientos que el crudo, seguirá siendo un componente relevante del sistema energético global, mientras que el petróleo mantendrá su presencia, aunque con menor peso, hacia 2060.
