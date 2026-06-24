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Demanda mundial de energía aumentará 23 % hasta 2050; Asia será clave en el crecimiento de este mercado

Los países que liderarán el incremento serán India, el resto de Asia, Medio Oriente, África y América Latina.

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Energía eléctrica. Imagen: Pexels / Magda Elhers
El Gobierno colombiano apuesta por retomar los mecanismos de cooperación y avanzar en una mayor integración eléctrica regional. Energía eléctrica. Imagen: Pexels / Magda Elhers

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La demanda mundial de energía primaria aumentará cerca de 23 % hasta 2050. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señaló que el consumo pasará de 312 millones de barriles equivalentes de petróleo por día a cerca de 383 millones. El crecimiento estará concentrado principalmente en India, el resto de Asia, Medio Oriente, África y América Latina.

Demanda mundial de energía aumentará 23 % hasta 2050; Asia será clave en el crecimiento de este mercado

Las anteriores zonas geográficas serían los principales mercados para la industria energética mundial. Adicionalmente, la demanda de todos los combustibles primarios aumentará hasta 2050, con excepción del carbón. El consumo de energías renovables, entre las que se incluyen la solar, eólica (generada con el viento), hidroeléctrica y biomasa, registrará un crecimiento combinado de 51,3 millones de barriles equivalentes de petróleo por día.

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Dentro de las renovables, la energía solar y la eólica representarán la mayor parte de la expansión, lo que está asociado a menores costos de generación y al respaldo de políticas públicas a nivel mundial. Sin embargo, la OPEP señaló que las limitaciones de las redes eléctricas y los costos de integración de estas tecnologías continuarán siendo los principales retos.

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Por otro lado, la demanda de petróleo y gas también registrará alzas. En petróleo, el consumo aumentará en 18,6 millones de barriles equivalentes por día hasta 2050, mientras que en gas el incremento será de 19,3 millones. Por su parte, la energía nuclear registrará un crecimiento significativo, con un aumento de 10,5 millones de barriles equivalentes por día.

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Mientras tanto, el carbón disminuirá en 29,3 millones de barriles equivalentes por día debido a políticas energéticas desfavorables para este combustible, su sustitución por otras fuentes y la transición en el sector eléctrico, donde el carbón ha sido utilizado históricamente para la generación de energía en plantas térmicas

El petróleo seguirá siendo la principal fuente dentro de la matriz energética mundial en 2050, aunque con una participación ligeramente inferior a 30 %. Sin embargo, la participación conjunta del petróleo y el gas se ubicará cerca de 54 %, mientras que la de las energías renovables alcanzará 26 %. Esto representa un aumento en más de 10 puntos porcentuales para las renovables, cuya participación en 2025 era de 15 %.

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En cuanto a la generación de electricidad, esta aumentará de 32.000 teravatios hora en 2025 a cerca de 59.500 teravatios hora en 2050. El crecimiento estará impulsado por el consumo de los sectores residencial, comercial, industrial, transporte y centros de datos.

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La OPEP pronosticó que 75 % del crecimiento de la demanda eléctrica provendrá de países en desarrollo y que, de este porcentaje, cerca de 60 % corresponderá a países asiáticos. A la vez, la generación de electricidad a partir de proyectos solares y eólicos pasará de 5.400 teravatios hora en 2025 a 26.000 teravatios hora en 2050.

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Tags: Asia, empresas, energía
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