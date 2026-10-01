Demanda mundial de pasajeros aéreos cayó 0,8% en agosto de 2026, según IATA

La demanda mundial de transporte aéreo registró una contracción de 0,8 % en agosto de 2026 frente al mismo mes de 2025, afectada principalmente por la caída del tráfico de las aerolíneas de Medio Oriente, informó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
La demanda, medida en pasajeros-kilómetro de ingresos (RPK), disminuyó 0,8 %, mientras que la capacidad, medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK), aumentó 0,3 % interanual.
Con este comportamiento, el factor de ocupación global se ubicó en 85,1%, una reducción de 0,9 puntos porcentuales frente a agosto de 2025.
Sin embargo, al excluir a las aerolíneas de Medio Oriente, la demanda mundial habría crecido 0,6% durante el mes.
“La demanda mundial de transporte aéreo se contrajo un 0,8 % en comparación con agosto de 2025, al verse interrumpida la trayectoria de recuperación de las aerolíneas de Oriente Medio”, señaló Marie Owens Thomsen, vicepresidenta sénior de Sostenibilidad y economista jefe de IATA.
Según la organización, las aerolíneas de Medio Oriente registraron una caída de 14,6 % en la demanda frente a agosto de 2025, interrumpiendo la tendencia de recuperación que venían mostrando.
Así se comportó la demanda internacional
En el mercado internacional, la demanda cayó 0,9% interanual, mientras que la capacidad permaneció estable. El factor de ocupación fue de 85%, 0,8 puntos porcentuales menos que un año atrás.
Por regiones, las aerolíneas de América Latina registraron uno de los mayores crecimientos, con un aumento de 6,7 % en la demanda y de 6,4% en la capacidad. El factor de ocupación llegó a 84,8 %, 0,2 puntos porcentuales más que en agosto de 2025.
Las aerolíneas europeas aumentaron su demanda internacional 2,1 %, con un crecimiento de 2,8 % en capacidad y un factor de ocupación de 86,8%.
En contraste, las aerolíneas de América del Norte registraron una caída de 1,7 % en la demanda, mientras que su capacidad disminuyó 1,1 %. El factor de ocupación fue de 86,8 %.
Las compañías de Asia-Pacífico tuvieron una reducción de 0,1 % en la demanda y de 0,9 % en capacidad. El tráfico en las rutas dentro de Asia cayó 2 %, aunque el corredor Asia-Norteamérica creció 2,5 %.
El mayor retroceso correspondió a Medio Oriente, donde la demanda cayó 14,2 % y la capacidad 9 %. El factor de ocupación se ubicó en 79,1 %, con una disminución de 4,8 puntos porcentuales.
Por su parte, las aerolíneas africanas aumentaron su demanda 6,7 %, aunque la capacidad creció a un ritmo mayor, de 8,3 %.
Demanda doméstica también cayó
En los mercados domésticos, la demanda disminuyó 0,5 % en agosto frente al mismo mes de 2025, mientras que la capacidad aumentó 0,7%. El factor de ocupación fue de 85,3%, 1,1 puntos porcentuales menos.
IATA destacó las caídas registradas en Japón y Estados Unidos, así como una contracción especialmente fuerte en India, donde la demanda doméstica cayó 7,5 %.
En contraste, el mercado doméstico de China mostró un fortalecimiento, impulsado por la demanda asociada a la temporada de viajes de verano.
De acuerdo con IATA, los próximos meses permitirán determinar si los mayores precios de la energía y la incertidumbre geopolítica están llevando a los viajeros a ajustar sus presupuestos destinados a viajes. No obstante, los itinerarios previstos para octubre muestran un escenario de mayor cautela, con un crecimiento de 2 % en los asientos disponibles.