Luego de que se actualizaran las tarifas del galón de gasolina para el mes de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un reversazo a la medida.
A través de su cuenta de X, el mandatario informó que se reunirá con la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, para discutir el aumento de este combustible y revertirlo en tanto se definen soluciones para hacerle frente al alza internacional del precio del petróleo.
“Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina”, indicó.
El jefe de Estado también señaló que la instrucción está dirigida a buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno y entender las realidades del mercado antes de tomar decisiones que “afecten el día a día de los colombianos”.
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“Nuestro primer deber es con el ciudadano. Cuando sea necesario tomar medidas difíciles, debemos explicarlas de manera clara, transparente y pública al país. Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones”, añadió.
Cabe recordar que, con el más reciente incremento, el precio promedio del galón de gasolina en las trece principales ciudades del país quedó en $15.933, lo que se traduce en un aumento de $46 respecto al mes anterior.
En el caso del diésel (ACPM), las tarifas del combustible se mantuvieron sin variaciones por segundo mes consecutivo, ubicando su valor promedio en $11.320.