Desapareció avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña: autoridades activan investigación

A bordo de la aeronave irían 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes.

Satena
La información inicial indica que se habría perdido el contacto con la aeronave HK4709 (imagen de referencia). Foto: Cortesía Satena.

La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil se encuentra reuniendo información respecto a la pérdida de comunicación con un avión de la aerolínea Satena. 

De acuerdo con la información inicial, se habría perdido el contacto con la aeronave HK4709, que cubre la ruta Cúcuta – Ocaña. A bordo, se encontrarían 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes. 

Los reportes también indican que el vuelo despegó de la capital de Norte de Santander sobre las 11:40 a. m. y tenía previsto su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña alrededor de las 12:05 p. m.

Según dio a conocer la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, a través de su cuenta de X, la autoridad aeronáutica ya puso en marcha la activación de los protocolos correspondientes. Además, la titular de la cartera informó que se dio inicio a la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU).

“Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones”, señaló la funcionaria.

Si bien aún no se conocen más detalles del tema, se estarán compartiendo actualizaciones del caso a través de los canales oficiales de la Aerocivil y el Ministerio de Transporte. 

(Espere ampliación)

 

Tags: Aerolíneas, Aeronáutica Civil
