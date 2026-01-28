La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil se encuentra reuniendo información respecto a la pérdida de comunicación con un avión de la aerolínea Satena.
De acuerdo con la información inicial, se habría perdido el contacto con la aeronave HK4709, que cubre la ruta Cúcuta – Ocaña. A bordo, se encontrarían 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes.
Los reportes también indican que el vuelo despegó de la capital de Norte de Santander sobre las 11:40 a. m. y tenía previsto su aterrizaje en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña alrededor de las 12:05 p. m.
La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta – Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes. Se activaron los protocolos…— Mafe Rojas (@maferojas) January 28, 2026
Según dio a conocer la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, a través de su cuenta de X, la autoridad aeronáutica ya puso en marcha la activación de los protocolos correspondientes. Además, la titular de la cartera informó que se dio inicio a la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU).
“Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones”, señaló la funcionaria.
Si bien aún no se conocen más detalles del tema, se estarán compartiendo actualizaciones del caso a través de los canales oficiales de la Aerocivil y el Ministerio de Transporte.
(Espere ampliación)
—