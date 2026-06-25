Desde 2010, el sector petrolero colombiano viene en declive en exportaciones e inversión extranjera directa

Desde 2010, el sector petrolero colombiano ha venido presentando indicadores en deterioro. Las exportaciones de crudo y sus derivados representaron, en promedio, cerca de 50,4 % de las ventas externas totales de Colombia entre 2010 y 2014. Esto se dio, según lo señaló el Ministerio de Hacienda, en un contexto de altos precios internacionales del petróleo y una producción que alcanzó un máximo de poco más de un millón de barriles diarios en 2013.
Sin embargo, la participación del petróleo en las ventas al exterior de Colombia se redujo y en 2025 se ubicó en 24,9 %. Lo anterior se explica por la caída de la producción, que llegó a 746.000 barriles diarios en ese año, así como por menores precios internacionales.
La cartera también señaló que, en materia de inversión extranjera directa, el petróleo representó cerca de 34,5 % del flujo total entre 2010 y 2014, pero en 2025 esa participación fue de 22,5 %. A la vez, la participación del sector de minas y canteras en el Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 6,3 % entre 2010 y 2014 a 3,4 % en 2025.
Pese a la reducción de estos indicadores, la misma entidad manifestó que el petróleo ha representado una parte importante de los ingresos fiscales de la Nación. Según indicó, entre 2011 y 2025 los recursos derivados de esta industria promediaron 1,5 % del PIB, equivalentes a 9,4 % de los ingresos totales del Gobierno.
Sin embargo, entre 2011 y 2014, cuando los precios del crudo promediaron US$108 por barril, los ingresos petroleros alcanzaron una participación promedio de 16,8 % del total de los ingresos de la Nación. Posteriormente, entre 2015 y 2020, los precios registraron una caída y promediaron US$55 por barril. Esto afectó los ingresos provenientes de la industria petrolera y redujo su participación a 5,7 % de los ingresos totales de la Nación.
Proyección de los precios internacionales
El Ejecutivo espera que la referencia Brent esté al alza, llegando en 2026 en US$85,5 por barril. Para 2027, el costo rondaría en US$74,9 el barril. Sin embargo, la producción petrolera iría a la baja, disminuyendo de 746.000 barriles en 2025 a 731.000 barriles en 2026; la caída sería a 717.000 barriles en 2027.
Lo anterior quiere decir que, mientras el precio internacional del crudo se ubicaría al alza, según las mismas previsiones del Gobierno, la producción de crudo en Colombia iría a la baja. De esta manera, la ventaja que ofrecen las perspectivas de un alto precio en el mercado no se vería compensada por los barriles producidos. Cabe recordar que, en su MFMP de 2025, el Gobierno proyectó un precio del crudo que tenía como máximo US$64,9 por barril entre 2025 y 2028.
Esto tiene relevancia porque, según cálculos de analistas del mercado, por cada dólar que aumente o disminuya el precio del Brent durante un año, el país podría percibir o dejar de recibir entre $250.000 millones y $400.000 millones. Lo anterior tiene relación con el desempeño de Ecopetrol, ya que, al ser una compañía cuyo negocio central es la producción de petróleo y gas, los precios internacionales son fundamentales para sus finanzas.
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En el documento, el Ministerio de Hacienda, dirigido por Germán Ávila, proyectó una producción promedio de 681.000 barriles diarios entre 2028 y 2037, mientras que el comportamiento promedio del Brent sería de US$83,7 por barril durante ese mismo lapso.
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