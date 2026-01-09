Tasa de desempleo en EE. UU. cayó en diciembre, pero creación de puestos de trabajo fue menor a lo estimado

El mercado laboral de Estados Unidos cerró el año 2025 con una creación de empleo en diciembre menor a la esperada, según un informe publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales.
De acuerdo con los datos oficiales, las nóminas no agrícolas aumentaron en 50.000 puestos desestacionalizados durante el último mes del año, cifra inferior a los 56.000 registrados en noviembre, revisados a la baja y por debajo de la estimación del Dow Jones de 73.000.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo cayó al 4,4 %, frente a la previsión del 4,5 %, según recogió CNBC.
Incluyendo a los trabajadores desanimados (quienes dejaron de buscar empleo) y a quienes tienen empleos a tiempo parcial, la tasa se redujo al 8,4 %, es decir, 0,3 puntos porcentuales menos que en noviembre.
Adicionalmente, la encuesta de hogares, que se utiliza para calcular las cifras de desempleo, mostró un aumento de 232.000, mientras que la tasa de participación laboral descendió ligeramente al 62,4 %.
Evolución de la creación de empleo en EE. UU. por sectores
CNBC reportó que los empleos en restaurantes y bares lideraron el mes, con un aumento de 27.000, mientras que la atención médica añadió 21.000 y la asistencia social aumentó en 17.000.
Por su parte, el comercio minorista registró una disminución de 25.000. El gobierno solo añadió 2.000 empleos durante el mes.
Además, las ganancias promedio por hora aumentaron un 0,3 % durante el mes, en línea con el pronóstico, aunque el aumento anual del 3,8 % fue 0,2 puntos porcentuales más alto de lo esperado.
Los funcionarios de la Reserva Federal han estado observando de cerca el panorama laboral en busca de orientación sobre la trayectoria futura de las tasas de interés, dice el medio especializado.
A pesar de algunos clamores por recortes de tasas adicionales a los tres que la FED aprobó en la última parte del año pasado, la economía parecía estar en bastante buena forma a medida que un año tumultuoso llegaba a su fin.
Un indicador clave de la Reserva Federal de Atlanta apunta a un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 5,4 % anualizado en el cuarto trimestre. Esto se produce tras un tercer trimestre en el que el indicador general de crecimiento aumentó a una tasa del 4,3 %.
Además, los consumidores, que impulsan dos tercios de la economía estadounidense de US$3 billones, gastaron mucho durante la temporada navideña. Los mercados esperan que la FED mantenga la política monetaria a la espera de un período tras la sucesión de recortes que comenzó en septiembre. El próximo recorte no se ha descontado hasta junio, aunque esto podría cambiar tras el informe de nóminas.