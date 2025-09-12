Por su aniversario número 26, Despegar anunció descuentos en viajes nacionales e internacionales

En el marco del aniversario número 26 de Despegar, la compañía anunció descuentos en viajes a través de la página web, la app y las tiendas físicas.
De acuerdo con datos revelados por la empresa, durante los primeros días de septiembre se evidenció un aumento en las búsquedas para octubre del 24 %, especialmente hacia la semana de receso escolar, una de las temporadas más relevantes del calendario turístico nacional en el segundo semestre.
La campaña incluye descuentos en vuelos, alojamientos, paquetes y actividades hacia destinos nacionales e internacionales, y estará disponible hasta el 21 de septiembre de 2025.
Entre los beneficios más destacados están hasta un 75 % de descuento en hoteles internacionales a través de la página web; en la app, hasta un $1.000.000 de descuento en paquetes al Caribe con cadenas seleccionadas.
Además, están ofreciendo la posibilidad de volar gratis al recibir un cupón de JetSmart por compras desde $600.000 en hoteles de Colombia.
De igual manera, en todos los canales (tiendas, web y app) está disponible el beneficio de pagar en tres cuotas sin interés con Banco Falabella, AV Villas y Banco Popular.
Respecto a las búsquedas de los últimos días, Pablo Jaitman, country manager de Despegar Colombia, dijo que “entre las preferencias de alojamiento destacan los hoteles cuatro estrellas con desayuno incluido, que concentran el 35 % de las búsquedas, y los all inclusive, con el 20 %. En cuanto a destinos, los más consultados han sido Cartagena (16 %), Punta Cana (15 %), Santa Marta (10 %) y San Andrés (10 %)”.
Recomendado: El nuevo resort de lujo todo incluido y con playa virgen de hoteles Hilton en República Dominicana
Promociones destacadas
Para viajar en familia: más de 50 opciones de hoteles en Cartagena, Punta Cana, Panamá y México con la posibilidad de que los niños se hospeden gratis.
Para viajar por Colombia: paquetes y hoteles con la cadena Decameron incluyen $300.000 de descuento adicional.
Para ahorrar más: cada día se activa una promoción especial con un banco aliado, que ofrece descuentos adicionales. Estas ofertas son acumulables con cupones, lo que permite a los clientes obtener un ahorro aún mayor.
*Aplican TYC disponibles en www.despegar.com.co