Esto deberían pagarle si lo despiden sin justa causa en Colombia: Así debe hacer las cuentas

De acuerdo con la ley, esto les deben pagar a los trabajadores a los que despiden sin justa causa en Colombia.

Trabajadores en Colombia. Imagen: Tomada de la cuenta oficial en X de la Alcaldía de Envigado

Si a un trabajador lo despiden sin justa causa en Colombia se le deben reconocer una serie de derechos contractuales, a manera de compensación económica.

La normativa vigente deja en claro que el empleador debe asumir estos pagos cuando la desvinculación o la terminación del contrato se da de manera unilateral.

Foto: ANI

A un trabajador que despiden sin justa causa en Colombia se le paga con base en variables clave, como el salario y el tiempo que llevaba vinculado a la empresa.

Lo anterior teniendo en cuenta que la legislación colombiana establece que, además de los salarios y prestaciones sociales, el empleador debe pagar una indemnización por despido sin justa causa.

Trabajadores. Imagen: Alcaldía de Barranquilla

¿Cómo se calcula el pago si lo despiden sin justa causa en Colombia?

  • Si el trabajador tiene menos de un año de servicio continuo: La indemnización equivale a 30 días de salario
  • Si el trabajador tiene más de un año de servicio continuo se le deberá pagar 20 días adicionales de salario por cada año

Para el caso de los trabajadores con contrato a término fijo la indemnización corresponde al valor de los salarios que falten por pagarse para la finalización del contrato.

El mecanismo cambia si despiden sin justa causa en Colombia a algunos trabajadores con fuero especial, como es el caso de madres.

Foto: Grupo Argos

En este caso, la trabajadora despedida sin autorización tiene derecho a una indemnización equivalente a 60 días de salario, además de las indemnizaciones y prestaciones de ley.

Mientras que los trabajadores que tiene fuero sindical, y son despedidos sin el permiso de un juez laboral, tienen derecho a ser reintegrados a su puesto de trabajo, junto con el pago de salarios caídos.

