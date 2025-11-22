Los cinco destinos imperdibles para realizar turismo de aventura en Valle del Cauca

Entre los atractivos del Valle del Cauca están su diversidad biológica y geográfica debido a que combina el litoral del Pacífico con la imponente Cordillera Occidental, que se eleva paralela a la costa y actúa como una barrera climática y un embudo natural para los vientos, hasta encontrarse con el vasto y fértil valle geográfico del río Cauca.
Estas características han hecho del departamento un laboratorio natural para el turismo de aventura.
“El Valle del Cauca es y seguirá siendo número uno en turismo de aventura. En Roldanillo, la temporada de parapente atrae a más de 9.000 visitantes, genera más de US$3 millones y eleva la ocupación hotelera por encima del 80 %, impactando al municipio y a toda la región del norte del Valle”, aseguró la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres.
Destinos para turismo de aventura
La Secretaría de Turismo destaca cinco destinos del departamento y los deportes que se pueden practicar en ellos:
1. Roldanillo (norte del Valle), la meca del parapente: la combinación de térmicas estables y el amplio colchón del valle geográfico ha posicionado al municipio en el mapa mundial del vuelo cross country. Con escuelas consolidadas, un calendario competitivo y cielos que permiten volar durante horas, Roldanillo atrae tanto a profesionales como a principiantes.
2. La cordillera central del departamento (La Cumbre–Dapa–Pichindé): La geografía en cresta, la orientación de los cañones y el gradiente térmico entre la costa y el valle generan un efecto embudo que permite volar casi todo el día.
En Dapa, por ejemplo, corregimiento ubicado en las montañas del municipio de Yumbo, al norte de Cali, se ha consolidado un epicentro para dos disciplinas: la escalada en roca y el ciclismo de montaña (MTB). Las formaciones rocosas, compuestas de diabasa y basalto sólidos, ofrecen rutas ideales para un estilo de escalada técnico basado en edges y crimps, excelentes para la temporada de fin de año.
3. Lago Calima (El Darién): este no es un cuerpo de agua ordinario; está clasificado como el tercer lago a nivel mundial con condiciones óptimas para la práctica de deportes náuticos de viento.
Por ello, es considerado la cuna del windsurf y el kitesurf en Colombia. Para los aficionados y principiantes, existen bahías más tranquilas donde se pueden practicar vela ligera y paddleboard, aunque el principal atractivo son las rachas sostenidas que, en temporada, convierten la lámina de agua en un estadio natural.
4. Malpelo: El buceo avanzado es la puerta de entrada a un mundo de tiburones martillo, rayas águila y paredes submarinas que caen decenas de metros. Ya considerada Patrimonio Natural de la Humanidad y de acceso limitado, esta isla se ha consolidado como uno de los destinos más exigentes y exclusivos para buceadores experimentados.
Pero Malpelo es también un aula abierta. Científicos y estudiantes realizan allí monitoreos de fauna pelágica, estudios de corales y expediciones que buscan comprender cómo el cambio climático altera los ecosistemas marinos. Es un punto de encuentro entre aventura y ciencia, donde el turismo responsable aporta visibilidad y apoyo a uno de los santuarios oceánicos más impresionantes del país.
5. Caicedonia y Yotoco: rafting y canyoning técnico. La principal zona para la práctica de rafting se encuentra en el río Barragán, en el municipio de Caicedonia. Ubicado en el límite con el departamento del Quindío, este río ofrece rápidos de nivel intermedio en pleno corazón del paisaje cultural cafetero.
Para una experiencia fluvial más técnica y vertical, el destino emergente es el cañón Chimbilaco, en el municipio de Yotoco. Descrito como un “verdadero paraíso escondido”, este cañón se destaca por un recorrido que permite llegar a cinco cascadas y charcos de aguas cristalinas, ideales para nadar, practicar apnea o lanzarse desde alturas entre las rocas.
“Lo que queremos es que más personas vivan el Valle como lo vivimos nosotros: con emoción, con respeto por la naturaleza y con ganas de volver. En diciembre esperamos más visitantes que nunca, ojalá superar los 7 millones, pero sobre todo queremos que descubran estos lugares de aventura que todavía muchos no conocen”, dijo la secretaria de Turismo del Valle del Cauca, Miyerlandi Torres.