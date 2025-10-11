Deuda neta sobre PIB podría caer por debajo 60 % con corte a septiembre, de acuerdo con Crédito Público

El Gobierno de Gustavo Petro cree que la deuda en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) se ubicará por debajo de 60 %, de acuerdo con lo expresado por el director de Crédito Público, Javier Cuéllar.
En una publicación de LinkedIn, el funcionario afirmó que la deuda neta sobre el PIB sigue cayendo y anunció el balance en lo corrido de 2025. Dijo que este indicador se ubicó que en 60,2% en septiembre, calculado con PIB rezagado del segundo trimestre”.
Tras publicar este dato, Cuéllar expresó que “cuando se publique el dato de crecimiento del PIB del tercer trimestre y actualicemos esta gráfica (julio a septiembre), es probable que al corte de septiembre ya estemos por debajo del 60 %”.
De acuerdo con el director de Crédito Público, esa meta fue la que se propuso como objetivo técnico en 2025.
Siete rondas en operaciones de canje de TES
Esta semana el Ministerio de Hacienda de Colombia anunció la séptima operación de manejo de deuda pública interna este año con el intercambio de títulos de tesorería entre la Nación y las entidades participantes en el Programa de Creadores de Mercado.
La operación se basa en recoger TES en pesos con vencimiento en 2025 y 2026 para entregar a cambio otros a 2029; así como bonos que finalizarían entre 2025 y 2028 y que saldrían para dar paso a unos fechados en enero de 2035.
Del mismo modo, los títulos a vencer en octubre de 2024 y 2050 son reemplazados por referencias a enero de 2035 y marzo de 2058, respectivamente.
