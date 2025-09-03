A estos deudores en Bogotá podrían embargarles las cuentas por no pagar impuestos

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que la primera semana de septiembre arranca el contacto directo con deudores en Bogotá.
Según la entidad, son 1.062.398 contribuyentes que presentan mora en el pago del impuesto predial y de vehículos de 2025.
Agregó la Secretaría de Hacienda que estas obligaciones de los deudores en Bogotá tuvieron como fechas límite de pago el 11 y el 25 de julio, respectivamente.
El monto de la deuda de estos contribuyentes asciende a más de $1,2 billones, por lo que el llamado a la ciudadanía es a ingresar al botón ‘Pagos Bogotá’ y consultar el estado de su obligación.
Llamados de atención a los deudores en Bogotá
Pidió la administración distrital a los deudores en Bogotá realizar el pago en línea o descargar el recibo para cancelar en ventanilla en las entidades autorizadas para el recaudo.
Agregó la entidad que el contacto con estos ciudadanos se dará a través de mensajes enviados por SMS, WhatsApp, correo electrónico, cartas físicas y llamadas telefónicas.
“Si todavía no ha pagado su impuesto predial o de vehículos 2025, lo invitamos a que lo haga y evite que su deuda se incremente por intereses de mora. Este incumplimiento puede generar procesos de embargo de cuentas bancarias o bienes en un futuro”, dijo Luis Fernando Granados Rincón, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda.
Finalmente, la mayor cantidad de deudores en Bogotá se encuentra en las localidades de Suba, Usaquén, Fontibón, Chapinero y Kennedy.