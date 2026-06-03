Día del padre en Colombia cambia de fecha: Fenalco confirma cuando se llevará a cabo la celebración

El Día del Padre es una de las celebraciones más relevantes del mes de junio para las familias colombianas y para distintos sectores del comercio. Sin embargo, este año la conmemoración tendrá una dinámica diferente debido a la coincidencia con la jornada electoral de segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 21 de junio.
Ante este panorama, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció una campaña para promover la celebración durante el fin de semana del 14 de junio. La iniciativa busca incentivar el consumo, dinamizar la actividad económica y ofrecer a las familias la posibilidad de compartir esta fecha con anticipación.
A través de un comunicado, el gremio explicó que la estrategia se desarrollará bajo el lema “El Día del Padre rueda el 14”, con el objetivo de aprovechar el puente festivo de junio como un espacio para impulsar reuniones familiares, actividades recreativas y compras relacionadas con esta conmemoración.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que la propuesta no pretende modificar la fecha oficial del Día del Padre. Por el contrario, busca fomentar una celebración anticipada que permita a los ciudadanos disfrutar de los encuentros familiares sin interferir con las actividades asociadas a la jornada electoral.
Las ventas del Día del Padre superaron los $641.000 millones en 2025
Los resultados obtenidos durante la celebración del año pasado reflejan la importancia que ha adquirido esta fecha para la economía nacional. De acuerdo con cifras presentadas por Fenalco, durante el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2025 se realizaron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas en Colombia.
La facturación alcanzó los $641.000 millones, lo que representó un crecimiento del 6,38 % frente a los registros de 2024. El sábado fue la jornada de mayor movimiento comercial, con ventas que superaron los $370.000 millones, consolidándose como el día de mayor actividad para establecimientos y plataformas de comercio.
El informe también evidenció que el periodo comprendido entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde concentró el mayor volumen de transacciones. Este comportamiento estuvo asociado, principalmente, a los encuentros familiares y almuerzos que tradicionalmente hacen parte de la celebración.
Otro dato destacado, según el gremio, es que el Día del Padre de 2025 registró una facturación superior a la obtenida durante el Día de la Madre del mismo año. Mientras la celebración dedicada a los padres alcanzó ventas por $641.000 millones, el Día de la Madre cerró con una facturación cercana a los $617.000 millones, lo que confirma el creciente impacto económico de esta fecha dentro del calendario comercial colombiano.