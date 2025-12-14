¿Al fin se elimina el día de la familia en Colombia?: Aclaran si se puede seguir pidiendo

Una de las modificaciones más importantes de la reducción de la jornada laboral tenía en cuenta la eliminación del día de la familia en Colombia. Esto, como compensatorio para los empleadores que debían asumir una serie de recargos con el cambio.
Esta jornada de descanso otorgaba a los trabajadores dos días remunerados, uno por semestre, con miras a incentivar el aprovechamiento del tiempo libre de los empleados.
Sin embargo, existe la duda de si el día de la familia en Colombia se puede o no seguir aplicando. Según la Ley 2101 del 2021, que modifica el máximo de horas permitidas para para trabajar a la semana, este beneficio se elimina, pero no de inmediato.
Dice la norma que las empresas quedan exoneradas de cumplir con este derecho de los trabajadores una vez se haya reducido a las 42 horas el máximo permitido a trabajar a la semana.
¿Reemplazarán el día de la familia en Colombia?
En caso de que la empresa ya pusiera en marcha la nueva jornada laboral semanal de 42 horas, podrán eliminar estos días de descanso, agrega la ley avalada por el Congreso.
De momento, estos días se pueden seguir solicitando, en acuerdo con el empleador, hasta julio del 2026, momento en el que empieza a aplicar la nueva reducción de dos horas.
Sin embargo, la reforma laboral aprobada por el Congreso de la República indica que los trabajadores recuperarán esos días de descanso remunerados siempre y cuando certifiquen que usan como medio de transporte para el trabajo una bicicleta.
Este beneficio se aplicará otorgando un día libre, por cada semestre, y también en acuerdo con empleador para no afectar el normal desarrollo de las actividades empresariales.