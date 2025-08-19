Gonzalo Aguirre es el nuevo gerente general de Diageo para Colombia

Diageo, la multinacional británica dedicada a la fabricación y distribución de bebidas alcohólicas como Buchanan’s, Don Julio, Old Parr, y Smirnoff, entre otras, anunció el nombramiento de Gonzalo Aguirre como nuevo gerente general para Colombia.
Aguirre asume este cargo, luego de estar cinco años al frente del negocio en South LAC (Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay), una de las regiones más diversas de América Latina.
El nuevo gerente general para Colombia tiene más de 20 años de trayectoria en Diageo. Ha trabajado en mercados clave de la región como México y Brasil, desempeñando roles Comerciales y de Supply.
Durante su gestión más reciente, lideró la transformación del negocio en South LAC, consolidando alianzas estratégicas, como la primera colaboración entre Diageo y Coca-Cola Company en Chile y Perú.
Aguirre es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una amplia trayectoria profesional, con más 26 años en el desarrollo de negocios en el sector de bebidas espirituosas premium. También es miembro del directorio de FADA (Federación Argentina de Destilados y Aperitivos), liderando diversas iniciativas de la cámara empresarial del sector de destilados y aperitivos hasta la actualidad.
“Colombia siempre ha sido una referencia en Latinoamérica por su potencial de mercado, su riqueza cultural y su talento excepcional. Es un orgullo asumir este desafío junto a un equipo que, con coraje e integridad, seguirá impulsando la evolución de la industria, fortaleciendo nuestras relaciones con aliados y socios comerciales, y creando experiencias inigualables para nuestros consumidores y comunidades”, expresó Gonzalo Aguirre.