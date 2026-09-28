Diálogos de De La Espriella con el FMI: estas serían las condiciones y efectos para Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida a la crisis fiscal del país.
De la Espriella señaló que la decisión busca atender la situación fiscal que, según ha sostenido su Gobierno, fue heredada de la administración del expresidente Gustavo Petro.
“Hemos advertido cómo el régimen que me antecedió sobreendeudó a Colombia y despilfarró el presupuesto de todos los colombianos”, afirmó el presidente.
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La decisión se conoce apenas tres semanas después de que el ministro de Hacienda descartara públicamente la posibilidad de buscar un acuerdo con el FMI para enfrentar el alto déficit fiscal.
¿Qué implicaría un acuerdo con el FMI?
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), consideró que iniciar conversaciones con el FMI es un paso adecuado frente a la situación actual de las finanzas públicas.
Mejía recordó que hace aproximadamente un mes el ministro de Hacienda había descartado buscar un acuerdo con el organismo internacional, mientras que ahora el Gobierno decidió avanzar en esa dirección.
Según el economista, un eventual programa con el FMI podría cumplir dos funciones principales: facilitar el acceso a financiamiento externo en condiciones más favorables que las del mercado y establecer un programa de ajuste con metas cuantitativas y verificables para reducir gradualmente el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública.
Colombia ya ha tenido tres antecedentes de programas condicionados con el FMI. El primero se desarrolló en 1999, cuando el país atravesaba una profunda crisis fiscal y financiera, acompañada de fuertes presiones externas. En ese momento se aprobó una Facilidad Extendida (EFF) por US$2.700 millones.
Posteriormente, Colombia suscribió dos acuerdos Stand-By con el FMI, aprobados en 2003 y 2005. De acuerdo con Mejía, estos programas incluyeron metas y reformas que contribuyeron al proceso de consolidación fiscal y al fortalecimiento macroeconómico del país.
Para el exdirector de Fedesarrollo, si las actuales conversaciones avanzan, el Gobierno debería buscar un esquema similar al de 1999, es decir, un acuerdo multianual con metas fiscales y estructurales que puedan ser verificadas periódicamente.
Más allá de los recursos que pueda obtener Colombia, Mejía señaló que uno de los principales efectos de un programa de estas características sería aportar un respaldo externo al plan de ajuste fiscal.
“Un acuerdo con metas verificables y revisiones periódicas puede ayudar a anclar las expectativas de los mercados sobre la trayectoria futura del déficit y de la deuda pública”, explicó.
La negociación con el FMI se da en un contexto de presión sobre las finanzas públicas colombianas, con un Gobierno que busca definir mecanismos para reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda.
De hecho, Andrés Pardo, Head de XP Investments y exasesor de Hacienda, y Germán Machado propusieron un plan para el manejo de la deuda de Colombia.
Uno de los puntos centrales es negociar una Línea de Precaución y Liquidez (PLL) con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Este instrumento está diseñado precisamente para países que mantienen fundamentos relativamente sólidos, pero presentan algunas vulnerabilidades que requieren corrección. Una PLL serviría como ancla de credibilidad para el programa económico, fortalecería la confianza de los inversionistas y facilitaría el acceso a otras fuentes de financiamiento”, plantearon.
Otro de los elementos es estructurar un paquete coordinado con organismos multilaterales. Siguiendo ejemplos como Costa Rica o Panamá, Colombia podría articular recursos del Banco Mundial, el BID, la CAF y, eventualmente, el FMI.
La propuesta no se limitaría a obtener nuevos préstamos, sino a combinar apoyo presupuestal, financiamiento para políticas públicas y recursos destinados a reformas estructurales. El objetivo sería cubrir una parte importante de las necesidades de financiamiento de los próximos años mediante recursos con condiciones más favorables y estables que las disponibles en los mercados.
Además, Pardo y Machado plantean que Colombia podría buscar un respaldo explícito de Washington dentro del FMI, el Banco Mundial y el BID. Según la propuesta, este apoyo podría facilitar la aprobación de instrumentos financieros, acelerar desembolsos, ampliar esquemas de garantías y enviar una señal a los mercados internacionales sobre el compromiso del país con la estabilidad macroeconómica.