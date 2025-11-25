DIAN abre nuevas ofertas de empleo en Colombia: así puede postularse

La DIAN informó este 24 de noviembre de 2025 que entre el 1 y el 3 de diciembre de 2025 realizará la audiencia pública para la escogencia de vacantes correspondientes al Proceso de Selección No. 2667 de 2024 – OPEC No. 225436, dirigida tanto al ingreso como al ascenso de personal.
La entidad señala que la audiencia pública se efectuará a través de la plataforma tecnológica SIMO, operada por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), conforme a lo previsto en el Acuerdo CNSC No. 016 del 4 de junio de 2025.
Modalidades, alcance y etapas del proceso
El concurso tiene dos modalidades: ascenso, destinada a funcionarios de carrera administrativa de la DIAN, e ingreso, dirigida al público general. Esto permite la participación de servidores internos que buscan avanzar en la entidad, así como de aspirantes externos que deseen incorporarse a la planta de personal.
La audiencia pública implicará que los aspirantes seleccionados puedan escoger vacantes localizadas en distintas ciudades o regiones, de acuerdo con los términos del Acuerdo N.º 205 y las reglas de carrera establecidas para la entidad.
Lo que deben tener en cuenta los aspirantes
Las personas interesadas en participar deben permanecer atentas a los canales institucionales de la DIAN y de la CNSC, ya que se publicará un instructivo técnico detallado con horarios, requisitos, perfiles de cargo, forma de inscripción y demás etapas del proceso.
“La actividad será realizada a través de la plataforma tecnológica SIMO de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, atendiendo el procedimiento establecido para estos fines en el Acuerdo CNSC No. 016 del 4 de junio del 2025”, explica la entidad.
Para los aspirantes ya vinculados, el proceso operativo conlleva presentar documentación, cumplir los requisitos del cargo, y después participar en la audiencia pública para la asignación de vacantes.