Abren 5.000 vacantes en Bogotá: así puede aplicar a empleos con más de 100 empresas 

El mercado laboral en Colombia sigue mostrando señales de recuperación, pero también deja en evidencia que miles de personas continúan en la búsqueda activa de empleo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en febrero de 2026 la tasa de desempleo se ubicó en 9,2 %, una reducción frente al 10,3 % del mismo mes del año anterior.
A pesar de esta mejora, la necesidad de oportunidades laborales sigue siendo alta en un país donde más de 24,1 millones de personas están ocupadas y millones más buscan insertarse o reinsertarse en el mercado y constantemente están alertas a vacantes de empleo en Bogotá, ciudad donde consideran pueden encontrar más posibilidades.
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Es por ese motivo que iniciativas que conectan directamente a los ciudadanos con empresas se vuelven clave. Bogotá será escenario de una de las más relevantes en abril, con una jornada que concentrará miles de vacantes y múltiples procesos de selección en un mismo espacio, dirigida a quienes buscan empleo en distintos niveles de formación y experiencia.
La Alcaldía Local de Santa Fe anunció la realización de la segunda Feria de Empleo 2026, un evento que reunirá a más de 100 empresas y ofrecerá cerca de 5.000 vacantes para distintos perfiles laborales .
Detalles de la Feria de Empleo con 5.000 vacantes en Bogotá disponibles
La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 24 de abril, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., en el Parque de los Periodistas, ubicado en la Carrera 3 con Avenida Jiménez, en el centro de Bogotá .
El acceso será gratuito y estará abierto a toda la ciudadanía. Los interesados solo deberán asistir con su hoja de vida actualizada, lo que les permitirá participar en procesos de selección directa durante el evento.
Este formato es clave, ya que reduce tiempos en comparación con procesos tradicionales de aplicación en línea, facilitando el contacto inmediato con empleadores.
Uno de los aspectos más relevantes de esta feria es la diversidad de oportunidades disponibles. Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de formación, incluyendo bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales .
Las oportunidades abarcan múltiples áreas, desde cargos operativos y asistenciales hasta posiciones comerciales, administrativas y profesionales, lo que amplía el alcance de la convocatoria.
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Además, el evento contempla la inclusión de poblaciones que suelen enfrentar mayores dificultades para acceder al mercado laboral, como personas mayores de 50 años y personas con discapacidad, lo que refuerza su enfoque social.
Con cerca de 5.000 vacantes disponibles y más de 100 empresas participantes, se espera una alta asistencia al evento que busca conectar laboralmente y de forma rápida a las personas con los empleadores.
Para los aspirantes, el reto será prepararse adecuadamente, presentar hojas de vida competitivas y aprovechar la oportunidad de interactuar directamente con reclutadores.