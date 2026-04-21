Los altos salarios que podrán ganar quienes pasen el concurso de empleos en la Procuraduría: superan los $20 millones 

Trabajar en el sector público sigue siendo uno de los principales objetivos laborales para miles de colombianos, no solo por la estabilidad, sino por los niveles de salarios que, en algunas entidades, superan ampliamente el promedio del mercado.
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En ese escenario, la nueva convocatoria de la Procuraduría General de la Nación vuelve a captar el interés por una razón clara: los ingresos que pueden alcanzar quienes logren superar el proceso.
La entidad abrió recientemente un concurso de méritos con más de 2.800 vacantes para proveer cargos en carrera administrativa, lo que representa una de las convocatorias más amplias de los últimos años. El proceso quedó formalizado mediante la Resolución 076 del 24 de marzo de 2026, que establece las reglas y etapas del proceso de selección .
El nuevo proceso de selección no solo amplía la oferta laboral en el sector público, sino que pone en evidencia una de las principales razones por las que estos concursos generan alta demanda: los salarios.
De acuerdo con la información disponible, la Procuraduría se posiciona como una de las entidades con mejores remuneraciones dentro del Estado, con ingresos que varían ampliamente según el nivel jerárquico, pero que en algunos casos superan los $40 millones mensuales.
El objetivo del proceso, según la resolución, es “proveer la totalidad de las vacantes definitivas, pertenecientes al sistema especial de carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación”.
Más de 2.800 vacantes en distintos niveles
La convocatoria contempla 2.826 vacantes distribuidas en niveles asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo, con perfiles que van desde auxiliares hasta cargos altamente especializados.
Esto abre la puerta a aspirantes con distintos niveles de formación, desde técnicos hasta profesionales con posgrado, en áreas como derecho, ingeniería, ciencias militares, análisis de datos y más.
Además, algunos cargos requieren apenas un año de experiencia profesional, lo que amplía las posibilidades de participación para perfiles jóvenes.
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Escala de salarios: desde $2 millones hasta más de $40 millones
Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria es la escala salarial. Según los rangos vigentes para 2025 —sin incluir aún el incremento del 7 % para la vigencia actual— los ingresos se distribuyen así:
- Nivel operativo: entre $2.000.800 y hasta $7.040.000
- Nivel administrativo: entre $3.634.000 y $7.923.000
- Nivel técnico: salarios que pueden superar los $10 millones
- Nivel ejecutivo: hasta $23.000.000
- Nivel asesor: hasta $26.000.000
- Nivel profesional: ingresos que pueden alcanzar los $41.000.000
Estas cifras reflejan no solo el salario básico, sino también la suma de beneficios adicionales en los niveles más altos.
En el nivel asesor, por ejemplo, un cargo grado 25 tiene una asignación básica mensual cercana a $18.000.000. Sin embargo, este valor puede incrementarse con beneficios adicionales como primas.
En el nivel profesional, los ingresos pueden ser aún más altos cuando se suman todos los componentes salariales. Un caso específico es el de un procurador judicial II, cuyo salario básico ronda los $16.000.000.
A este monto se le suma una prima especial de servicios de aproximadamente $5.029.000, además de bonificaciones y compensaciones adicionales. Con estos componentes, el ingreso total puede alcanzar los $41.000.000 mensuales, lo que convierte a estos cargos en algunos de los mejor remunerados del sector público.
En el nivel técnico, también se evidencian ingresos competitivos. Por ejemplo, hay cargos con asignaciones básicas de $10.403.000 que, al sumar beneficios, alcanzan cerca de $10.939.000 mensuales.
Incluso en niveles operativos, los salarios pueden llegar hasta los $7.040.000, lo que sigue siendo competitivo frente a otros sectores.
Etapas del proceso y fechas clave de la convocatoria de la Procuraduría
El proceso de selección contempla varias fases: convocatoria, inscripciones, aplicación de pruebas, conformación de listas de elegibles y periodo de prueba.
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Las inscripciones se realizarán entre el 1 y el 12 de junio de 2026, a través de la plataforma oficial habilitada para el concurso.
Los aspirantes deberán superar pruebas de conocimientos, competencias comportamentales y análisis de antecedentes, con un peso significativo de la prueba de conocimientos, que puede representar hasta el 70 % del puntaje en niveles altos.