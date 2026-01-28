Noticias Actuales de la DIAN

DIAN advierte por estafa común que se está dando en algunas regiones del país

La DIAN invitó a la ciudadanía para que se lleven a cabo las denuncias respectivas por el uso indebido de la imagen de la institución.

DIAN
DIAN. Foto: Contraloría

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió una alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de estafa identificada recientemente en algunas de las ciudades principales de Colombia.

El llamado de atención se fijó para las ciudades de Tunja, Popayán y Barrancabermeja, en la que se estaría utilizando, de manera fraudulenta, la imagen institucional de la entidad para ofrecer supuestos remates de vehículos.

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Foto: Contraloría.

De acuerdo con las denuncias recibidas, estos estafadores contactan a las víctimas mediante redes sociales, principalmente Facebook y WhatsApp, haciéndose pasar por funcionarios de la DIAN, empleando logotipos, carnés y correos electrónicos falsos, solicitando consignaciones de altas sumas de dinero.

Se ha conocido la necesidad de generar el pago de $30 millones por camionetas de alta gama, para una supuesta entrega inmediata del automotor.

La entidad «reitera que no realiza remates de vehículos ni remates judiciales por correo electrónico, redes sociales, WhatsApp ni a través de intermediarios. Todo lo relacionado con estos procesos oficiales se realiza exclusivamente a través del portal institucional www.dian.gov.co (Botón Ventas Remates y Donaciones, ubicado en la parte inferior de la página)”, dijo la entidad.

declaración de renta en Colombia ante la DIAN
Foto: Contraloría.

Recomendaciones de la DIAN para no caer en estafas

  • Verificar siempre que los correos provengan del dominio @dian.gov.co
  • Desconfiar de ofertas urgentes o demasiado atractivas
  • No compartir datos personales ni realizar pagos sin confirmar la autenticidad del trámite
  • Consultar directamente en los canales oficiales
DIAN
Foto: Contraloría.

Recomendado: Ecopetrol confirma que la DIAN le impuso multa por $5,3 billones

Finalmente, la entidad invita a reportar cualquier intento de fraude a través del CAI Virtual y recuerda que las personas que lleven a cabo estas prácticas ilegales podrán verse obligadas a responder en procesos ante la Fiscalía.

