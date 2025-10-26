DIAN anuncia nueva subasta virtual de joyas, relojes y metales preciosos decomisados: así puede participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en alianza con el Banco Popular y su plataforma de comercialización El Martillo, anunció la realización de una nueva subasta pública virtual de joyas, relojes de alta gama y metales preciosos que se llevará a cabo entre el lunes 27 y el miércoles 29 de octubre de 2025.
El evento, que comenzará a las 8:00 a. m. del lunes y cerrará a las 2:30 p. m. del miércoles, forma parte de las estrategias de la entidad para disponer legalmente de bienes aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación tras los procesos de control aduanero realizados en todo el país.
Subasta de artículos de lujo
De acuerdo con la DIAN, esta edición de la subasta incluirá una amplia variedad de bienes de alto valor, entre los que se destacan anillos de oro y plata, cadenas, brazaletes, relojes de lujo y piezas con incrustaciones de piedras preciosas. Muchos de estos artículos provienen de procedimientos de incautación adelantados en aeropuertos, puertos marítimos y puntos de control terrestre durante los últimos meses.
Los lotes estarán disponibles en cinco de las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde se encuentran almacenadas las piezas en depósitos aduaneros bajo custodia oficial.
La DIAN explicó que, como en anteriores subastas, todos los bienes fueron previamente verificados, clasificados y avaluados por peritos especializados, garantizando su autenticidad, origen y estado de conservación.
Cómo participar en la subasta de la DIAN
Los interesados deberán registrarse previamente en la plataforma El Martillo del Banco Popular, donde encontrarán el catálogo completo de los artículos disponibles, con fotografías, descripciones técnicas, precios base y condiciones de puja.
El proceso de inscripción es gratuito y se realiza a través del portal oficial de El Martillo. Una vez registrados, los usuarios podrán acceder a la información detallada de cada lote y participar en tiempo real durante los días de la subasta.
La DIAN recordó que esta actividad se lleva a cabo bajo principios de legalidad, transparencia y libre concurrencia, y que cuenta con la supervisión directa del Banco Popular como operador autorizado.