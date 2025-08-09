DIAN reportó contingencia en algunos servicios aduaneros: ¿afecta la declaración de renta?

Este sábado la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dio a conocer que sus servicios asociados a operaciones de comercio exterior no están disponibles para los usuarios del régimen aduanero.
En concreto, la entidad informó que se trata de una situación ajena, originada en fallas externas en el suministro de energía en la zona donde se encuentran alojados los servidores, lo cual causó la indisponibilidad de los servicios informáticos electrónicos aduaneros.
“Esta medida aplica específicamente para los servicios informáticos Muisca Carga, Salida de Mercancías y SYGA Importaciones”, aclara un comunicado de la DIAN.
Ante esta situación, la entidad ofreció alternativas a los usuarios de estas plataformas, durante el tiempo que dure esta contingencia, de acuerdo con la normatividad vigente.
¿Contingencia tiene efectos en la declaración de renta?
La entidad autorizó la realización de trámites manuales “siempre y cuando el usuario certifique que no es posible adelantar el respectivo procedimiento en los sistemas aduaneros”.
De igual manera, la DIAN indicó que, si bien la afectación técnica también ha impactado algunos servicios tributarios, la medida de contingencia no cobija la presentación de declaraciones de renta de personas naturales correspondientes al año 2024.
La razón es que los vencimientos de dicha obligación tributaria aún no han iniciado. “Por ello, invitamos a los contribuyentes a mantenerse atentos a la información que se publique por nuestros canales oficiales”, complementó la entidad en un comunicado.
Añadió también: “Continuamos trabajando de manera prioritaria con nuestro equipo técnico y los proveedores especializados para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, minimizando así el impacto en las operaciones de comercio exterior”.