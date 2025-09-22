DIAN disminuirá impuestos a personas que compren estos carros: Alivio será grande

Una buena noticia recibieron los ciudadanos que deben realizar trámites tributarios ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ya que la entidad emitió una normativa que busca aliviar las cargas económicas de los contribuyentes y, al mismo tiempo, fomentar prácticas sostenibles en materia de movilidad.
De acuerdo con la DIAN, se efectuó una revisión técnica a la normativa vigente con el propósito de ampliar los beneficios tributarios para quienes adquieran vehículos que funcionen con tecnologías limpias, es decir, carros eléctricos o híbridos. Estas medidas hacen parte del compromiso del Gobierno Nacional con la transición energética y con el desarrollo de una movilidad sostenible en el país, al incentivar la reducción de emisiones contaminantes que impactan la calidad del aire y contribuyen al cambio climático.
La entidad explicó que las personas que compren vehículos de este tipo podrán acceder a diversos beneficios en materia de impuestos. Entre los más relevantes se encuentra la deducción especial en el impuesto sobre la renta, que permite reducir el valor gravable del vehículo al momento de presentar la declaración, lo que representa un alivio económico significativo para los propietarios.
¿Qué beneficios en impuestos tendrán las personas con carros eléctricos e híbridos?
Otro de los beneficios destacados es la exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), siempre y cuando el carro adquirido cumpla con los requisitos técnicos definidos en la normativa. Este aspecto resulta fundamental, ya que la exclusión del IVA puede generar un ahorro considerable en el precio final de la compra, lo que hace más accesible la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos para un mayor número de ciudadanos.
La DIAN aclaró que estos beneficios tributarios se aplicarán de manera automática, pero es indispensable que los vehículos cuenten con la certificación expedida por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Dicho certificado garantiza que los automóviles cumplen con los estándares energéticos y técnicos exigidos en la reglamentación actual, requisito esencial para acceder a los incentivos.
Cabe resaltar que los beneficios únicamente serán aplicables a personas naturales y estarán restringidos a vehículos de uso personal. Esto significa que quienes adquieran automóviles eléctricos o híbridos para fines comerciales o empresariales no podrán acogerse a las ventajas tributarias anunciadas por la entidad.
Además, la DIAN recordó que las compras deben efectuarse bajo las condiciones de pago y facturación establecidas oficialmente. Cumplir con estos requisitos asegura la validez de la operación y evita inconvenientes posteriores en los trámites relacionados con los beneficios fiscales.