DIAN habilitará importante canal para pagar deudas: Se podrá evitar embargo de cuentas

La DIAN informó que tiene una nueva campaña de normalización de cuenta de deudores en el país, a través de una jornada masiva de atención personalizada.
Esta, dijo la entidad, se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre, en todas las direcciones seccionales del país, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:40 p. m., sin cita previa.
Esta actividad, que hace parte de la estrategia “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, y, vale recordar, representa una oportunidad única para que los ciudadanos regularicen su situación tributaria.
La jornada se aplica también para que los deudores con la entidad eviten medidas como embargos, procesos judiciales y otras acciones de cobro, que en este mes se viene desarrollando entre el 8 y el 30 de septiembre de 2025.
“Por primera vez la DIAN implementará un programa de visitas virtuales de cobro mediante Videoatención, dirigido a contribuyentes en municipios de difícil acceso o con problemas de orden público, esto en busca mantener la continuidad de los procesos de recuperación de cartera y proteger la integridad de los funcionarios públicos” aseguró Luisa Rocío Reyes, directora de gestión de Impuestos de la entidad.
De acuerdo con la funcionaria, las acciones de la DIAN estarán enfocadas especialmente en contribuyentes del sector minero, cuyas deudas no superan los 360 días de exigibilidad y empresas y personas vinculadas a actividades comerciales de la temporada de Amor y Amistad.
Acciones de la DIAN contra deudores
- 4.930 depósitos judiciales por $55.432 millones, correspondientes a 380 contribuyentes
- Emisión de 930 resoluciones de embargo de créditos, basadas en facturación electrónica, para cubrir una cartera cercana a $400.000 millones
- Envío de insumos a la Unidad Penal para que la Fiscalía General de la Nación inicie denuncias por deudas en mora que suman $134.000 millones
- Aplicación de 3.400 medidas cautelares sobre sumas de dinero, para abordar una cartera cercana a $1 billón
Datos de la DIAN dan cuenta de que se han llevado a cabo 7.880 visitas de cobro a contribuyentes con deudas que ascienden a $1,5 billones.