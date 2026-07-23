Cada vez más colombianos invierten en bitcoin y otros criptoactivos como una alternativa para diversificar su patrimonio, pero esa apuesta ahora viene acompañada de un mayor control tributario. Mientras el mercado enfrenta una fuerte volatilidad durante 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) comenzará a recibir información detallada de las operaciones realizadas por los usuarios, lo que obligará a los inversionistas a fortalecer el registro de sus movimientos.
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La advertencia hace parte de un análisis elaborado por Vurelo App, que además de evaluar el comportamiento reciente del bitcoin durante el segundo semestre de 2026, destaca que uno de los mayores riesgos para los inversionistas ya no es únicamente la caída en el precio del activo, sino la falta de soportes para demostrar el costo de adquisición y el historial de las operaciones ante la autoridad tributaria.
El nuevo requisito con la DIAN que deberán cumplir quienes invierten en bitcoin
De acuerdo con el análisis, el cambio más importante para los usuarios de criptoactivos está relacionado con la Resolución 000240, mediante la cual la DIAN estableció nuevas obligaciones de reporte para los proveedores de servicios de activos virtuales.
La norma dispone que, desde el año gravable 2026, estos proveedores deberán suministrar información sobre las operaciones realizadas por sus usuarios. El primer reporte deberá entregarse hasta el último día hábil de mayo de 2027.
Aunque la obligación formal recae sobre los proveedores de servicios de criptoactivos, el impacto llegará directamente a los inversionistas.
Según Vurelo App, quienes compren o vendan bitcoin deberán conservar documentos que permitan acreditar cada operación, entre ellos comprobantes de compra, precio de adquisición, fecha de la operación, historial de transacciones y movimientos entre billeteras digitales.
Estos soportes serán fundamentales para demostrar el costo real de adquisición del activo en caso de una revisión tributaria por parte de la DIAN.
El estudio advierte que otro de los errores frecuentes consiste en liquidar inversiones durante una caída del mercado sin analizar previamente las implicaciones tributarias.
Una venta con pérdidas puede tener efectos sobre la declaración de renta, dependiendo del tratamiento fiscal que corresponda en cada caso. Sin embargo, cuando el inversionista no conserva la documentación de sus compras, la DIAN podría reconstruir la operación utilizando únicamente la información reportada por las plataformas y no necesariamente el costo efectivo pagado por el usuario.
El Bitcoin sigue enfrentando un mercado volátil en 2026
El endurecimiento de los controles coincide con un periodo complejo para el mercado de criptomonedas.
De acuerdo con Vurelo, Colombia movilizó US$44.200 millones en criptoactivos entre julio de 2024 y junio de 2025, consolidándose como el quinto mercado de América Latina. Entretanto, el bitcoin se negocia alrededor de US$62.000, lejos del máximo histórico de US$126.272 alcanzado en octubre de 2025.
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El análisis atribuye la corrección del precio a una combinación de factores, entre ellos las altas tasas de interés, la reducción del apetito institucional, la rotación de capital hacia inversiones relacionadas con inteligencia artificial y la necesidad de liquidez de algunos grandes inversionistas.
A ese panorama se suman las fuertes salidas registradas por los ETF de bitcoin al contado en Estados Unidos durante junio, que alcanzaron US$4.500 millones, así como ventas realizadas por grandes tenedores corporativos de la criptomoneda.
Para el resto del año, Vurelo plantea un escenario prudente para el comportamiento del bitcoin.
Camilo Suárez Venegas, CEO y cofundador de la compañía, estima un rango de negociación entre US$55.000 como piso y US$85.000 como techo durante el segundo semestre de 2026. En su opinión, una recuperación más sólida dependerá de que el activo supere los US$65.000 con un volumen sostenido, de que vuelvan los flujos positivos hacia los ETF y de una eventual flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.
En contraste, si el bitcoin pierde el nivel de US$55.000 con un incremento en el volumen de negociación, el siguiente soporte técnico relevante podría ubicarse alrededor de US$42.000, según el análisis.
Más allá del comportamiento del precio, Vurelo insiste en que la principal recomendación es mantener disciplina financiera y documental. La firma advierte que invertir con dinero destinado a gastos esenciales o recurrir al endeudamiento para comprar criptoactivos incrementa significativamente el riesgo de pérdidas, especialmente en un mercado donde las caídas del 20 % o 30 % pueden producirse en pocos días.
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También recuerda que en Colombia el rendimiento de una inversión en bitcoin depende no solo del precio internacional del activo, sino del comportamiento de la tasa de cambio, por lo que los inversionistas están expuestos simultáneamente al riesgo cambiario y a la volatilidad propia del mercado de criptomonedas.