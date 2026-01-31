Dictador, lujoso ron cartagenero vendido en 80 países, contrató a Will Smith como director artístico

El actor, productor y ganador del premio Oscar Will Smith fue nombrado director artístico global de Dictador, una lujosa marca de ron de origen colombiano. El cargo formaliza una relación que, según las partes, busca desarrollar proyectos creativos y culturales vinculados a la identidad de la marca, más allá de una colaboración comercial.
De acuerdo con la compañía, Smith participará en la definición de la estrategia creativa global, el impulso de colaboraciones y articulación de iniciativas con artistas de distintos ámbitos, como cine, música y artes visuales.
El objetivo es integrar estas expresiones en una narrativa cultural asociada a la marca.
El vínculo entre ambas partes comenzó años atrás en Cartagena, cuidad en la que nace este licor. Posteriormente, se produjeron conversaciones con Mariusz Jawoszek, CEO de la compañía, centradas en temas de creatividad y transformación.
Así será la alianza de Will Smith con Dictador
Antes de asumir el cargo, Smith participó en talleres internos, sesiones de ideación y proyectos especiales de la marca. Su incorporación se produce en un momento en el que Dictador ha enfocado parte de su crecimiento en el mercado estadounidense, manteniendo operaciones de distribución en cerca de 80 países.
Jawoszek afirmó que el nombramiento responde a la intención de actualizar la forma en que la empresa comunica su historia, manteniendo sus métodos de producción tradicionales en Colombia.
La compañía indicó que la gestión de la elaboración del ron continúa a cargo de Hernán Parra, socio y maestro mezclador.
En los últimos años, Dictador ha desarrollado proyectos que vinculan la producción de ron con el trabajo de artistas y artesanos, incluyendo colecciones realizadas con comunidades indígenas de México y Colombia, así como colaboraciones con creadores internacionales.
También ha participado en subastas de alto perfil, donde algunas de sus botellas y barricas han alcanzado precios récord.