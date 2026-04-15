Diego Quesada será el nuevo vicepresidente de tranformación para GOU Payments de Grupo Aval

GOU Payments, la compañía de pagos del Grupo Aval, anunció la incorporación de Diego Quesada como vicepresidente de transformación de negocio.
Quesada cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector financiero y tecnológico, con un recorrido enfocado en banca, medios de pago, transformación digital e innovación. Su perfil combina visión estratégica con capacidad de ejecución, lo que le ha permitido liderar procesos de crecimiento y escalamiento de negocios en entornos altamente competitivos.
Antes de unirse a GOU Payments, fue country manager para la Región Andina, Centroamérica y Caribe en Pomelo, donde impulsó la expansión regional y el desarrollo de soluciones para bancos y fintechs.
A lo largo de su carrera ha ocupado cargos en organizaciones como Credibanco, BBVA, Google, Planet IFE y Copa Airlines, y cuenta con formación ejecutiva en instituciones como MIT, Kellogg School of Management, Saïd Business School y UC Berkeley, con enfoque en innovación, datos y nuevos modelos de pagos.
La incorporación de Diego Quesada se da en un momento en que GOU Payments y el Grupo Aval están consolidando su estrategia para fortalecer su presencia en el ecosistema de pagos en Colombia, integrando capacidades, talento y desarrollo de nuevas soluciones.
Desde su rol, liderará la ejecución de la estrategia de crecimiento del negocio, con foco en ampliar el alcance de la compañía, robustecer su portafolio y posicionarla como un habilitador relevante en pagos inmediatos, interoperabilidad y experiencias digitales para comercios, entidades financieras y fintechs.