Diner en Blanc Cartagena espera reunir a 1.000 asistentes: inversión en producción asciende a $650 millones

Diner en Blanc Cartagena prepara su segunda edición que se llevará a cabo el 24 de octubre, con una inversión aproximada de $650 millones destinados a producción y montaje, en una apuesta que busca conectar la experiencia con diferentes sectores de la economía local y fortalecer la proyección turística y cultural de Cartagena y la región Caribe.
La experiencia espera reunir a 1.000 asistentes, cuyas entradas representan aproximadamente $850 millones, y estima que el 60 % de los asistentes serán foráneos, entre nacionales y extranjeros. Del total de asistentes previstos, aproximadamente el 10 % corresponderá a visitantes internacionales.
Y es que más allá de la experiencia, Diner en Blanc involucra una cadena de proveedores y servicios vinculados a su realización. Para esta edición participarán aproximadamente 30 proveedores, de los cuales el 80 % son locales, entre artistas, decoradores, talento, restaurantes y proveedores de bebidas.
A esto se suma la generación estimada de entre 200 y 250 empleos indirectos asociados a actividades como logística, seguridad, transporte, catering, decoración, restaurantes, hoteles, turismo y transporte turístico.
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Una experiencia que conecta turismo, cultura y economía local
Gastronomía, artesanía, moda, decoración, hotelería y turismo sostenible son algunos de los sectores que se vinculan a la experiencia. La apuesta también contempla oportunidades alrededor de la internacionalización y comercialización de la artesanía colombiana, la moda, el turismo sostenible y el turismo de aventura.
En esta segunda edición se han fortalecido además diferentes alianzas institucionales y culturales. Entre ellas se encuentra la Secretaría de Turismo de Cartagena, la Alcaldía de Barranquilla, así como las escuelas de Bellas Artes de Cartagena y la Filarmónica de Cartagena.
A detalle, la segunda edición contará con la participación de entre 10 y 15 marcas patrocinadoras, cuyos modelos de participación están orientados a realizar aportes sociales, apoyar la realización de la experiencia y contribuir a la visibilización de la región y su folclor.
Entre los aliados se encuentra Latam Airlines que, a través de su fundación, apoya con los souvenirs que serán entregados durante la experiencia.
El componente cultural también tendrá un papel relevante, con la participación de más de 80 artistas de la región, contribuyendo a la visibilización del talento, la cultura y el folclor.
El impacto de Diner en Blanc Cartagena también contempla una dimensión social. Para esta edición se espera la participación de hasta 20 fundaciones que apoyan a la niñez afectada por el terremoto, además de aliados como UNICEF y Colombia con Corazón.
Como parte de este compromiso, se tiene estimado destinar el 30 % del profit a la Fundación Colombia con Corazón, de la mano de Unicef. El monto definitivo del aporte se determinará una vez finalice la experiencia, cuando se cuente con el consolidado de las entradas efectivamente vendidas.