Marlen Quiñones, la FamiEmpresaria 2026 que creó empleo flexible para madres en Medellín con Maintegral

Las microempresas son uno de los principales motores de la economía colombiana. Representan cerca del 95 % del tejido empresarial del país y generan oportunidades de empleo y desarrollo en distintas comunidades.
En reconocimiento a ese aporte, Interactuar realizó la edición número 36 de FamiEmpresario, un espacio que busca visibilizar las historias detrás de los pequeños negocios y destacar a quienes, desde sus territorios, contribuyen a transformar sus comunidades.
En esta edición, el reconocimiento como FamiEmpresaria 2026 fue para Marlen Quiñones, creadora de Maintegral S.A.S., empresa dedicada a la confección y ubicada en el barrio Aranjuez, en Medellín.
Para Quiñones, el premio representa no solo un reconocimiento a su empresa, sino también a las mujeres que hacen parte de ella y a un modelo de empleo que busca responder a las necesidades de las familias.
“Maintegral comenzó hace cinco años con el sueño de crear una empresa en la que pudiéramos generar ahorro de tiempo para las personas y tener una conciencia diferente frente a los empleos flexibles”, explicó la empresaria.
Su propia experiencia como madre fue uno de los puntos de partida para construir este modelo. La empresa prioriza la vinculación de mujeres, especialmente madres que necesitan compatibilizar sus responsabilidades familiares con una actividad laboral formal.
Un modelo de empleo flexible
Maintegral se dedica actualmente a la confección de camisetas para el Grupo Uribe y trabaja con marcas como Americanino. Además, la compañía proyecta avanzar hacia el denominado paquete completo y fortalecer su proceso de exportación.
Sin embargo, uno de los aspectos que más destaca Quiñones es el impacto que el modelo de trabajo tiene sobre sus colaboradoras.
En una industria como la confección, caracterizada por una alta rotación de personal, Maintegral ha logrado mantener niveles bajos de rotación y, por el contrario, cuenta con personas en lista de espera interesadas en ingresar a la compañía.
“Ellas dicen, yo quiero trabajar en su empresa porque tengo la oportunidad de estar cerca de mis hijos, porque tengo flexibilidad en algunas situaciones especiales”, contó Quiñones.
La cercanía entre el lugar de trabajo y los hogares permite que las trabajadoras reduzcan sus tiempos de desplazamiento y puedan atender situaciones familiares sin abandonar su empleo.
De esta manera, el negocio ha construido una propuesta que combina empleo formal, flexibilidad y oportunidades para madres de la comunidad, especialmente aquellas con hijos que requieren cuidados particulares.
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Un reconocimiento al trabajo de las microempresas
Al recibir el FamiEmpresario 2026, Quiñones destacó que el reconocimiento también representa a otros empresarios y trabajadores del sector de la confección que enfrentan el reto de sostener empleos y empresas en un entorno competitivo.
“Para mí es un honor, es mucha alegría y agradecimiento a Dios y a todas las personas que creen en las empresas y crean estos escenarios para inspirar a otros microempresarios a que no se rindan y sigan adelante”, señaló.
La edición número 36 de El FamiEmpresario contó con cerca de 16 empresarios nominados provenientes de Antioquia, Tolima y Córdoba, destacando diferentes historias de emprendimiento y generación de empleo.
Para Quiñones, el principal motor de Maintegral está precisamente en las personas que hacen parte de la empresa.
Con el reconocimiento, la empresaria asegura que el siguiente objetivo es continuar fortaleciendo la compañía, incorporar mayor tecnología y ampliar la generación de empleo en su comunidad.